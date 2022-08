Can Yaman e Francesca Chillemi massacrati sul web dopo i promo della fiction

0 SHARES Condividi Tweet

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti di Viola come il mare, la fiction che andrà in onda tra poche settimane. I due in queste ore sono finiti al centro delle polemiche.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti di una nuova fiction intitolata Viola come il mare che dovrebbe arrivare in TV ormai il prossimo autunno. Entrambi hanno finito le riprese di questa fiction soltanto alcuni mesi fa e si parlava di una messa in onda della fiction proprio nella primavera 2022. Poi è stato tutto rimandato al prossimo autunno. In questi giorni sembra che siano stati tanti i commenti positivi da parte dei fan che non vedono l’ora di poter vedere questa fiction che ha come protagonista l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi.

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola come il mare

Come abbiamo già avuto modo di vedere, in questi giorni sono davvero tanti i fan che hanno voluto commentare i trailer e i promo che sono stati diffusi in attesa della messa in onda della fiction Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti. Da una parte non sono mancati i commenti positivi, ma dall’altro sembra che non siano mancate anche le critiche. Qualcuno infatti pare che abbia avanzato delle polemiche soprattutto sui diretti protagonisti ovvero Can Yaman e Francesca Chillemi mettendo in discussione il loro modo di recitare.

Piovono critiche sui protagonisti principali

“Sarà uno stupendo canile. Almeno da come abbaiano in questo promo“, “Lui avrà qualche attenuante per la difficoltà con la lingua, ma lei è improponibile. È imbarazzante”. E poi ancora “I bambini dell’asilo recitano meglio. Che poraccitudine“. Sono questi alcuni dei commenti negativi che sono arrivati in queste ore proprio dopo la diffusione di alcuni promo relativi alla fiction che andrà in onda tra poco più di un mese. Al momento pare che i protagonisti principali della fiction non abbiamo risposto a queste critiche, ma non è detto che non lo faranno nei prossimi giorni.

Quando andrà in onda la fiction?

Ad ogni modo, sembra esserci davvero ancora tanta attesa per questa fiction che si preannuncia un grande successo. Sono tantissimi i fan di Can Yaman e anche di Francesca che non vedono l’ora di poter vedere le puntate di Viola come il mare che come abbiamo già avuto modo di anticipare, dovrebbe arrivare tra poche settimane.