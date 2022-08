Giulia Salemi battuta al veleno su Chiara Ferragni che ruba gli accappatoi in hotel

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi dopo il Giffoni Film Festival parla di Pierpaolo Pretelli e del loro rapporto. Poi fa una battuta molto divertente su Chiara Ferragni e il vizietto degli accappatoi in hotel.

Giulia Salemi è una nota influencer nonchè ex gieffina la quale sicuramente ha avuto un successo davvero strepitoso in questi ultimi anni. Ha preso parte alla penultima edizione del Grande fratello vip e sembra che all’interno della casa abbia conosciuto l’amore. Nella casa ha infatti conosciuto lui, Pierpaolo Pretelli e sembra che i due si siano innamorati tanto che ancora oggi stanno insieme e sono una bellissima coppia. Recentemente l’influencer ha preso parte all’ultima edizione del Giffoni Film Festival e pare che dopo la chiusura abbia raccontato quelle che sono state le sue emozioni. Inoltre, la nota influencer avrebbe anche parlato del suo rapporto con il fidanzato. Ma cosa ha rivelato Giulia?

Giulia Salemi dopo l’esperienza al Giffoni Film Festival

Giulia Salemi pare che in questi giorni abbia rilasciato un’interessante intervista parlando delle sue emozioni provate in occasione del Giffoni Film Festival. “Non sono solo un’influencer, il mio desiderio è fare la conduttrice e portare i giovani a vedere la tv, tipo “chi mi ama, mi segua”. Certo, sul palco sono più istituzionale, uso un linguaggio diverso dai social, mantenendo la mia naturalezza, sono Giulia che cresce, che diventa più grande.

Le parole di Giulia

Questi dieci giorni sono stati una bella gavetta. Io e Nicolò abbiamo scaldato il pubblico, abbiamo improvvisato, cantato e ballato, sono stata accolta benissimo, quasi quasi vengo a vivere qui, è un mondo perfetto”. Queste le parole di Giulia Salemi la quale sembra abbia anche parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, il suo compagno e nello specifico di matrimonio e argomento figli.

Il commento su Pierpaolo Pretelli, il matrimonio e i figli

“Amo i bambini, ma diamo tempo al tempo. Sono molto accomodante con loro, non so se riuscirei a essere severa come è stata mia mamma con me, ma poi, visti i risultati, aveva ragione lei. Non ero brava nello sport, ma adesso sono bravissima nella presa del bouquet, è la mia specialità”. Sul finire dell’intervista, sembra che Giulia poi abbia anche voluto dire la sua sulla confessione della Ferragni circa il suo vizietto di rubare l’accappatoio dagli hotel dove è ospite. “Quando ho preso casa, i fan dei Prelemi ci hanno mandato diversi accappatoi con le nostre iniziali, sono a posto per il resto della mia vita!”.