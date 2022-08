Anna Pettinelli frecciatina su Arisa che torna ad Amici

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Pettinelli ha dato il suo addio ad Amici. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni, la Pettinelli ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Sappiamo bene che il programma Amici di Maria De Filippi comincerà tra poche settimane e per questo iniziano ad arrivare alcune indiscrezioni riguardo il cast ed anche le novità. Sembra proprio che ci saranno alcuni addii per quanto riguarda i professori. Nello specifico tra i banchi della scuola più ambita d’Italia non rivedremo più Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Quest’ultima ha annunciato il suo addio proprio nei giorni scorsi anche se in realtà non sono state svelate le motivazioni che hanno portato la ballerina a lasciare la scuola. A parlare invece in quest’ultima ora è stata Anna Pettinelli la quale ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e cercare di far capire qual è stata la motivazione che l’ha portata a prendere questa decisione.

Anna Pettinelli, l’addio ad Amici al suo posto Arisa

Anna Pettinelli il prossimo anno non farà più parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. La nota conduttrice radiofonica ha voluto così parlare nelle scorse ore e raccontare anche i motivi per cui pare abbia deciso di non prendere più parte al programma. Al suo posto arriverà Arisa che non è nuova visto che ha già preso parte al programma non la scorsa edizione, ma quella precedente.

L’indiscrezione di Dagospia

“Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci.A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite” . Ma come mai Maria De Filippi ha deciso di fare a meno della Pettinelli e di Veronica Peparini? Per adesso su questo resta il mistero”. Questo quanto riportato da Dagospia parlando proprio dell’arrivo di Arisa e dell’addio della Pettinelli. Intanto, la speaker e conduttrice radiofonica pare che nelle scorse ore sia stata ospite di Lorella Cuccarini nel format tenuto da quest’ultima e intitolato Un caffè con. Ma cosa ha rivelato?

Le parole della Pettinelli, la conduttrice radiofonica si toglie qualche sassolino dalle scarpe

“Io sono molto schietta e spesso dico cose scomode. Anche per questo motivo ho perso alcuni lavori. Cosa penso di Rudy Zerbi? In giro mi chiedono se le nostre litigate sono vere e se c’è antipatia. Certo che lo sono e no, non si tratta di una scaramuccia ogni tanto. Tu Lorella sai che è vero e che abbiamo discusso spesso con Zerbi. A me sta antipatico, certo che poi lo rispetto in quanto prof, però l’antipatia resta. Io e lui siamo poli opposti, lontani anni luce. Siamo distanti su tutto, dai pensieri alle gestione delle cose, non abbiamo quasi nulla in comune a dire la verità“. Queste le parole di Anna Pettinelli, che come abbiamo già anticipato, sembra abbia deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.