Totti, parla l’amico, a cosa sta pensando in questi giorni

Ad Estate in diretta si è parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ospite in studio Alex Nuccetelli, grande amico di Francesco. Cosa ha rivelato quest’ultimo?

Si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare che tutti stiano esprimendo il loro punto di vista in questa vicenda e tante trasmissioni televisive se ne stanno occupando, svelando dei retroscena davvero incredibili. Proprio nel corso dell’ultima puntata di Estate in diretta, pare che la conduttrice Roberta Capua abbia intervistato Alex Nuccetelli, un grande amico di Francesco Totti. Quest’ultimo pare che abbia svelato dei retroscena davvero inediti. Cosa ha dichiarato l’ex marito di Antonella Mosetti?

Estate in diretta, si parla della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nel corso dell’ultima puntata di Estate in diretta, il programma che va in onda tutti i giorni su Rai 1 sembra che si sia parlato ancora una volta della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In studio pare fosse presente Alex Nuccetelli un grande amico di Francesco Totti il quale ha parlato sin da subito esprimendo anche il suo punto di vista in questa vicenda. Ebbene, cosa ha dichiarato nelle scorse ore Alex Nuccetelli?

Le parole di Alex Nuccetelli?

L’amico dell’ex capitano della Roma pare che in primis abbia detto che Francesco al momento pensa principalmente ai suoi figli ed al loro bene. “Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, ma non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto. Adesso lui sta pensando ai bambini”. Queste ancora le sue parole, ma non le sole visto che Nuccetelli sembra che abbia detto tanto altro. “Se è vero che ha portato i bambini a casa di Noemi? No, escludo categoricamente, non li ha mai portati da Noemi. Non li ha mai messi in mezzo, Francesco è una persona molto attenta a queste cose fidatevi. Lui non vuole creare stravolgimenti familiari ed è quello su cui vuole basare tutto. Vuole trasmettere questa cosa anche alla moglie. L’equilibrio va mantenuto ed è il suo scopo. Sulle motivazioni della separazione, la colpa è sempre nel mezzo. La verità è sempre al 50%”.

La cena al quale era presente Totti, Ilary e Noemi

Nei giorni scorsi si è diffusa un’indiscrezione secondo cui Totti, Ilary e Noemi (la presunta fidanzata di Francesco) si sarebbero ritrovati insieme ad una cena, nei mesi scorsi. Pare che sia stata una serata organizzata proprio da Alex e lui stesso pare che abbia ammesso. “Sì è vero che una volta nella stessa cena c’erano sia Totti e Ilary, che Noemi. C’ero anche io, era una serata organizzata da me. Ci tengo a puntualizzare che le mie serate sono molto divertenti. In quel locale ho fatto 5 serate, Noemi le ha fatto tutte e 5 e Francesco solo 1, e così si sono incontrate. Loro si erano già conosciuti prima ad un torneo. Lei poi mi aveva raccontato della conoscenza con Francesco. Poi si sono rivisti a questa mia cena, ma era una casualità. Chi di noi vorrebbe incontrare la propria amante in una sera in cui è con la moglie?! Sarebbe una cosa assurda e di cattivo gusto. Dai stai con tua moglie e vai ad una cena per dare due sguardini all’amante?”.