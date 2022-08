Statale 16 terribile incidente, scontro tra due auto e una bici, morto un uomo

0 SHARES Condividi Tweet

Intorno alle 20,30 si è verificato un terribile incidente sulla statale 16 “Adriatica”. L’impatto ha visto coinvolte due auto e una bici.

Una delle due auto si è ribaltata finendo in una cunetta. L’altra si è fermata al centro della carreggiata.

Per l’uomo che circolava in bici non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nei pressi di una stazione di Servizio a pochi chilometri da San Severo.

Ancora ignote le generalità della persona deceduta. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale.