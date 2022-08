Matilda De Angelis, l’attaccano sul lato B, la replica è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Matilda De Angelis replica alle critiche ricevute in questi giorni sui social per il suo aspetto fisico. Presi di mira i suoi glutei.

Matilda De Angelis è una nota attrice bolognese la quale in questi giorni è stata particolarmente sotto i riflettori per via di alcune critiche ricevute. Pare che qualcuno abbia criticato nello specifico il suo “lato b” considerato poco tonico. Pare che tutto sia iniziato nel momento in cui l’attrice ha pubblicato una foto dove è apparsa in topless e pare che il suo fondoschiena fosse in bella vista. A quel punto sarebbe stata criticata per i suoi glutei considerati poco tonici. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Matilda De Angelis, l’attrice bolognese attaccata e criticata per il suo aspetto fisico

Matilda De Angelis è una attrice bolognese, la quale è particolarmente attiva sui social. In questi anni pare che abbia acquistato parecchia notorietà per aver interpretato un ruolo nella serie televisive intitolata The Unfoing, andata in onda su Prime video.

Presi di mira i glutei della giovane attrice, piovono critiche sui social

Pare che siano stati in molti a fare body shaming nei riguardi della giovane attrice di soli 26 anni. Sui social sono volate critiche e commenti poco carini nei confronti del fisico della nota attrice. “E rinforziamoli sti glutei”, avrebbe scritto un utente su Instagram. Matilda però pare che non sia rimasta a guardare e avrebbe immediatamente attaccato i suoi haters rispondendo a tono a quelle che sono state le critiche più dure.

La replica della giovane attrice non è tardata ad arrivare

“Rinforzate il cervello”, avrebbe replicato l’attrice, rispondendo così proprio al suo hater che le aveva consigliato di rinforzare i glutei. Pare che purtroppo in passato l’attrice abbia dovuto fare i conti con diverse insicurezze legate al suo aspetto. Ha sofferto di acne durante l’adolescenza ed è stato per lei davvero molto brutto. E’ stata proprio lei a far sapere di soffrire di ansia proprio per il suo aspetto fisico e adesso queste critiche che di certo non fanno affatto bene.