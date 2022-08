Irama, via dall’Italia per il Sud America

0 SHARES Condividi Tweet

Irama è un noto cantante italiano, il quale sarebbe pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi nel Sud America. Le parole del cantante.

Irama è un noto cantante italiano, il quale ha acquisto grande popolarità dopo la partecipazione ad Amici alcuni anni fa. Ebbene, dopo aver vinto il programma di Maria De FIlippi sembra che Filippo, questo il suo vero nome, non si sia più fermato raggiungendo un successo davvero strepitoso. Ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, l’ultima lo scorso febbraio con il brano Ovunque sarai, che ha avuto un successo davvero incredibile. In questa estate 2022 Irama è sicuramente uno dei protagonisti principali ed i brani da lui presentati sono diventanti dei veri e propri tormentoni. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che siano emersi dei dettagli riguardo la sua vita professionale ed i suoi progetti futuri. Sembra proprio che Irama sia pronto a lasciare l’Italia. Ma dove ha intenzione di andare?

Irama, il grande successo del giovane artista

Irama sarebbe pronto a lasciare il nostro paese per prendere parte a dei nuovi progetti. E’ questa l’indiscrezione che è arrivata proprio nelle scorse ore e che vedrebbe il cantante italiano lontano dall’Italia. Ma dove avrebbe intenzione di andare? Si dice che Irama sia pronto a volare in Sud America, un’esperienza che servirebbe al giovane per conoscere una nuova realtà e portare la sua musica oltre oceano.

Il cantante pronto a lasciare il paese e trasferirsi nel Sud America, le parole di Irama

Insomma, se queste voci dovessero essere vere, pare che il cantante si sia prefissato dei nuovi obiettivi, ovvero fare una carriera internazionale così come hanno fatto tanti altri artisti a cominciare da Nek a finire ad Eros Ramazzotti.“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”. Queste le parole del cantante che pare siano state diffuse da Il Messaggero.

Altri progetti per Irama, per lui in arrivo un album in spagnolo?

Pare che già nei mesi scorsi lo stesso Filippo fosse andato a Miami per poter conoscere alcuni discografici e produttori musicali. Ma non finisce qui, visto che Irama ha annunciato che ben presto vorrà lavorare ad un nuovo progetto, ovvero un album in spagnolo. Insomma, un giovane tanto ambizioso Irama, che ha già dimostrato in diverse occasioni di essere tanto determinato.