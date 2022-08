Sonia Bruganelli, il gossip dice che non è in crisi con Paolo Bonolis e lei sbugiarda

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono davvero in crisi? Il magazine Vero parla di una coppia felice a Formentera, ma lei lo sbugiarda.

Di tanto in tanto si torna a parlare di Sonia Bruganelli e di Paolo Bonolis come di una coppia in crisi. Soltanto lo scorso inverno si era detto che i due fossero proprio ai ferri corti e pronti alla separazione, poi dopo la smentita di entrambi pare che non se ne sia più parlato. Adesso però, il settimanale Vero pare che abbia ancora una volta parlato del rapporto tra la nota opinionista del Grande fratello vip e del conduttore televisivo più amato di sempre. Ma cosa è stato svelato? E quale è stata la replica della nota opinionista?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, aria di crisi di coppia?

Si continua a parlare del rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due stanno insieme ormai da diversi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Ad ogni modo, di tanto in tanto si parla di una possibile crisi tra i due che però non è stata mai ufficializzata dai diretti interessati. In queste settimane ad alimentare queste voci pare che sia stata proprio lei, Sonia visto che ha pubblicato dei tweet che sono apparsi molto misteriosi. In molti sembra che abbiano interpretato questi messaggi della Bruganelli come un modo per far sapere che purtroppo la relazione con il marito non va affatto bene.

Il settimanale Vero e le foto dell’opinionista e conduttore “Altro che crisi….”

Dopo pochi giorni però, sembra che Sonia e Paolo siano apparsi felici e spensierati in alcune Instagram stories direttamente da Formentera. Improvvisamente le voci di una possibile crisi sono cessate di circolare, salvo tornare nel momento in cui è stata confermata la presenza di Sonia al Gf vip 7 come opinionista per il secondo anno consecutivo. Come ha riferito la stessa Bruganelli, la proposta sarebbe arrivata “in un momento delicato” della sua vita. Ad alimentare i dubbi però, è stata la stessa Sonia la quale rispondendo a delle domande dei fan pare che abbia mandato in confusione ancora una volta.“Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”, avrebbe detto Sonia rispondendo a qualcuno che le ha chiesto se con il marito le cose andassero bene.

Sonia smentisce il servizio del settimanale Vero

Nelle scorse ore poi, il settimanale Vero pare che abbia pubblicato una foto di Sonia e Paolo confermando che attualmente non c’è alcuna crisi in corso.“Altro che crisi, tra Bonolis e la Bruganelli l’amore è alle stelle. La coppia, in vacanza a Formentera, si è lasciata andare a coccole, abbracci e tenerezze in acqua”. Questo quanto si legge sul settimanale. Inaspettatamente è arrivata la smentita di Sonia.“Come spesso accade ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così”, queste le parole della Bruganelli che ha così smentito il servizio. Ma Sonia ha voluto smentire l’idillio con Paolo o ha voluto sottolineare il fatto che quelle foto fossero “vecchie”?