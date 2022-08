Aurora Ramazzotti posta una foto in topless il web l’attacca, lei gela un hater

0 SHARES Condividi Tweet

Continua ad essere criticata Aurora Ramazzotti la quale sui social nelle scorse ore ha pubblicato delle foto in topless. La replica della Ramazzotti non si è fatta attendere.

Aurora Ramazzotti è ormai da tanti anni un personaggio del mondo dello spettacolo. Figlia d’arte, visto che il suo papà è Eros Ramazzotti mentre la mamma è la famosa conduttrice Michelle Hunziker. Aurora però, ha saputo dimostrare di avere un grande talento in questi anni anche se ha dovuto e continua ancora oggi a dover fare i conti con chi la critica e l’accusa sostanzialmente di essere raccomandata. Particolarmente attiva sui social, Aurora ha un grande seguito ed è anche molto amata in generale dai suoi follower. In queste ultime ore pare che la figlia di Eros e Michelle abbia pubblicato una foto in cui è apparsa in topless. La reazione del popolo del web è stata inaspettata, così come le sue parole. Ma vediamo cosa è accaduto e quale è stata la replica della influencer

Aurora Ramazzotti pubblica delle foto dove appare in topless e provoca il mondo del web

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore ha condiviso su Instagram due foto in cui è apparsa in topless. Si tratta di fotografie che la stessa ha scattato in acqua ed esattamente tra gli scogli e queste pose in qualche modo hanno scatenato la reazione del popolo del web. Tantissimi i commenti arrivati sotto alle foto e non sono mancati quelli che hanno fatto notare alla influencer di essere un pò troppo spinta. “Libera il capezzolo, Eolie Edition”, avrebbe scritto Aurora nella didascalia di che ha accompagnato queste foto e forse più che le immagini a provocare i follower siano state le parole di Aurora.

Le critiche e la replica di Aurora

Qualcuno sembra che l’abbia criticata, sostenendo che le sue parole altro non erano che voglia di visibilità. “Beh è quello che vuole, altrimenti non ci vedo il senso”, avrebbe scritto un follower. A quel punto Aurora, però, dopo aver letto il commento sembra che abbia voluto rispondere e lo ha fatto a tono.” Signor Asile, che non posso taggare perché hai tolto l’opzione (chissà perché): il senso è che ho un profilo Instagram e posto le foto che mi va di postare“. Queste le parole della Ramazzotti.

Le vacanze siciliane della figlia di Eros

Queste foto, sarebbero state scattate da Jonathan Kashanian che si troverebbe in vacanza insieme ad Aurora nelle Isole Eolie, insieme ad altri amici come Sara Daniele e l’immancabile fidanzato Goffredo Cerza.l “Ho rischiato un dito per queste foto”, avrebbe scherzato il giovane.