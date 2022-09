Manuel Bortuzzo da Diaco diretto sul padre: “Non è vero ciò che ha detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo è stato ospite nel salotto di Pierluigi Diaco ed ha parlato ovviamente di quella che è stata la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e non solo. Il nuotatore triestino, che ricordiamo è stato uno dei protagonisti principali della scorsa edizione del Grande fratello vip, ha voluto smentire le dichiarazioni rilasciate dal padre alcuni giorni fa, che hanno dato vita a parecchie polemiche.

Manuel Bortuzzo ospite nel salotto di Bella Mà di Pierluigi Diaco

Manuel Bortuzzo nei giorni scorsi è stato ospite nel salotto di Bella Mà, il nuovo programma che va in onda su Rai 2 e condotto da Pierluigi Diaco. Ebbene, nel corso di questa chiacchierata, l’ex gieffino ha parlato della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 al quale ha preso parte lo scorso anno. Poi, ha voluto smentire le dichiarazioni rilasciate dal padre Franco a Novella 2000, dichiarazioni che hanno fatto scoppiare una polemica infinita.

Manuel smentisce le parole del padre Franco

Si era diffusa la notizia secondo cui il padre di Manuel avesse fatto intendere che al figlio l’esperienza del Grande fratello vip non fosse poi piaciuta tanto e che di certo questo non è stato il programma adatto a lui. Manuel però, nel salotto di Pierluigi Diaco, ha sicuramente smentito le parole del padre, dicendo che non è assolutamente così e che è felice di aver fatto questa esperienza perché gli ha dato modo di poter farsi conoscere e lasciare anche qualcosa nel cuore delle persone.

L’ex gieffino parla dell’amore e del suo incidente

Ad ogni modo, poi, Manuel ha anche parlato dell’amore e del periodo fortunato che sta vivendo. E’ infatti fidanzato con Angelica Benevieri, una famosa tiktoker. L’ex gieffino ha confessato di vivere l’amore in modo piuttosto normale e semplice, e nel modo più genuino possibile, senza dover necessariamente fare grandi cose. Parlando delle sue condizioni fisiche, invece, ha aggiunto che sta bene e che sta facendo riabilitazione, allenandosi tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13. Inevitabilmente Manuel ha anche parlato del suo incidente. Ricordiamo che è rimasto coinvolto in una sparatoria che lo ha portato su una sedia a rotelle. “Mi ha insegnato che per quanto tu possa programmare le cose, la vera sfida sta poi nell’imprevisto, bisogna essere sempre pronti a tutto”.