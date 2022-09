Antonella Clerici, in diretta tv lancia una frecciata velenosa al compagno Vittorio Garrone

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una puntata di E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice Antonella Clerici ha lanciato una stoccata al compagno Vittorio Garrone. Ma cosa è accaduto?

Antonella Clerici è al timone di una trasmissione televisiva tanto amata dai telespettatori italiani. Stiamo parlando di E’ sempre mezzogiorno, che di fatto ha sostituito la trasmissione La prova del cuoco, da lei condotta per tantissimi anni. La nuova stagione del programma è iniziata soltanto da pochi giorni ed i numeri registrati, in termini di ascolti, sono già molto alti. Nel corso dell’ultima puntata però, è accaduto qualcosa di improvviso e inaspettato. Ad un certo punto, infatti, la conduttrice avrebbe lanciato una frecciatina a Vittorio Garrone. Ma cosa è accaduto?

Antonella Clerici, la trasmissione E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici è al timone della trasmissione E’ sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 che va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 12.00 appunto. Ebbene, anche nella giornata di ieri, come sempre è andata in onda la puntata e la conduttrice, che di solito non le manda a dire a nessuno, ha lanciato una frecciatina al suo compagno, ovvero Vittorio Garrone.

Una reazione inaspettata durante la puntata

I due stanno insieme da diverso tempo, esattamente dal 2016 e vivono questa relazione in modo sereno e tranquillo. Con loro vive anche Maelle, ovvero la figlia che Antonella ha avuto dal suo ex compagno, Eddy Martens. Si è parlato di un possibile matrimonio tra Antonella e Vittorio, anche se non c’è nulla di certo al momento. La Clerici, nel corso della puntata ha deciso di lanciare una frecciata piuttosto velenosa al suo compagno. Il tutto è nato per il fatto che tra le chef ci fosse una ragazza che da poco è convolata a nozze. Questa ragazza avrebbe raccontato di aver preparato, il giorno del matrimonio insieme al suo sposo le pietanze per una cinquantina di persone.

La stoccata della conduttrice per il compagno Vittorio Garrone

Sicuramente non è stato facile per lei, visto che era la protagonista principale. Antonella le ha fatto di certo i complimenti e le ha chiesto da quanto tempo stesse insieme al marito. La risposta è stata la seguente, ovvero quattro anni “il giusto per capire se si sta bene oppure no“. E’ stato proprio a tal riguardo che è arrivata la stoccata della conduttrice che ha aggiunto “e per non essere ancora annoiati”. Visto che Antonella e Vittorio stanno insieme da 6 anni e che non sono ancora convolati a nozze, potrebbe anche essere che la conduttrice ha voluto lanciare una stoccata a Garrone.