Capelli, il segreto per averli setosi e spessi

Come avere i capelli lisci e setosi dopo l’estate? Ecco i tre passaggi che non devi assolutamente omettere.

Capelli lisci, setosi e in salute in autunno. Durante l’estate sappiamo bene che anche i capelli tendono a rovinarsi. Per questo, tornati dalle vacanze, la cosa importante è cercare di rimediare ai danni creati dal sole, dall’acqua salata e tanto altro. Cosa fare quindi? Sicuramente la cosa più importante è acquistare dei prodotti che possano andare ad idratare i capelli. E’ preferibile acquistare prodotti ridensificanti e lucidanti. Se proprio vogliamo riparare a 360° possiamo optare per un taglio autunnale.

Capelli lisci e in salute, cosa fare

Come abbiamo visto, una volta finita la stagione estiva, è bene prendersi cura della propria chioma. Come? Per prima cosa possiamo comparare un buon scrub detossinante, che andrà massaggiato con dei movimenti circolari su tutta la superficie, prima dello shampoo e del trattamento crema. Questo scrub va lasciato per qualche minuti poi risciacquato. Ad ogni modo, un altro passaggio importante è l’applicazione della maschera, che deve rimanere in posa per ben 10-15 minuti. Quale scegliere? Sicuramente quella che contiene al suo interno il burro di karitè, avena, acido ialuronico, zenzero e avocado sono le migliori. Seguendo questi consigli e passaggi, potrete sicuramente nutrire i vostri capelli e averli in salute.

Impacco nutriente e inspessente dopo l’estate

Il terzo passaggio che vi permetterà di avere i capelli in salute è il seguente, ovvero fare un impacco che sia nutriente e inspessente. Questo è particolarmente indicato per chi ha capelli stressati, sottili, opachi, sfibrati e trattati chimicamente. Come preparare questo impacco? Ecco gli ingredienti principali: limone, acqua calda, cassia, yogurt o miele. Prendete una ciotola, mettete la cassa e aggiungete l’acqua calda, mescolando il tutto. Al posto dell’acqua potete scegliere un infuso, magari al rosmarino, soprattutto se avete problemi di forfora. Se il vostro intento è avere più chiari, optate per la camomilla. Insomma, sono tutti consigli ed accorgimenti per poter avere una chioma davvero in forma ed in salute. Si tratta di passaggi molto semplici da seguire e prodotti facilmente reperibili.