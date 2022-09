Stefania Orlando e Francesco Oppini, insieme al compleanno di Alberto Matano e il web si stupisce della sintonia

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando e il marito potrebbero essere in fase di separazione. Intanto lei è apparsa al compleanno di Alberto Matano insieme a Francesco Oppini sempre più felice e scatenata.

Stefania Orlando e Francesco Oppini in questi ultimi giorni sono stati protagonisti del gossip. Il motivo? Si è vociferato su una possibile separazione tra Stefania Orlando ed il marito Simone Gianlorenzi, nonostante i due fossero molto uniti e innamorati, quando lei due anni fa ha preso parte al Gf vip. Qualcosa però è cambiato, tanto che alcuni siti nella giornata di ieri hanno parlato di un addio tra i due. Ma per quale motivo la conduttrice e showgirl è finita al centro del gossip insieme a Francesco Oppini?

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, è davvero finita?

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sarebbero lasciati. E’ questa la notizia che è circolata in questi giorni e che sta facendo il giro del web. In passato era stata la stessa Stefania a parlare del rapporto con il marito dicendo che l’interesse è cresciuto nel corso del tempo e l’amore non è nato proprio subito. La coppia ha adottato un giovane ragazzo, visto che pare non potessero avere dei figli propri. Hanno fatto parecchio dubitare alcune parole della showgirl, ovvero “Alcune persone se ne vanno”.

Stefania insieme a Francesco Oppini

In questi giorni, inoltre, Stefania è stata vista in compagnia di Francesco Oppini e sua mamma Alba Parietti e di Anna Pettinelli. I due sono stati avvistati insieme in occasione della festa di compleanno di Alberto Matano, l’ex volto del tg1 e attuale conduttore de La vita in diretta. I due avevano già parecchio legato all’interno della casa più spiata d’Italia, visto che hanno condiviso la stessa esperienza. I due già al Gf vip erano diventati tanto amici, amicizia che è continuata anche una volta usciti dal reality. I follower, ad ogni modo, sono rimasti parecchio stupiti dal comportamento della donna.

Poche ore prima triste, poi allegra e spensierata il suo atteggiamento stupisce

Stefania, poche ore prima era apparsa parecchio sofferente per la sua situazione sentimentale, poche ore dopo invece alla festa di compleanno è apparsa un’altra persona, sorridente e felice, con tanto di cocktail. Stefania avrebbe ballato insieme a Francesco e ad Anna, lasciandosi travolgere dall’entusiasmo. Molto probabilmente sarà proprio così, però intanto la donna non ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla fine del suo rapporto con il marito.