Belen fuori di sè in aeroporto, interviene la polizia

Scoppia il caos in aeroporto, lite tra Belen Rodriguez ed i paparazzi. Interviene la polizia.

Belen Rodriguez la conosciamo tutti per essere una nota showgirl argentina, la quale spesso e volentieri è al centro del gossip. In questi giorni effettivamente, Belen è finita sotto i riflettori per un qualcosa che è accaduto all’aeroporto di Linate a Milano. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per cercare di riportare la calma. Ma che cosa è accaduto nel dettaglio? Facciamo un pò di chiarezza.

Belen Rodriguez e la lite con i paparazzi all’aeroporto di Milano

Belen Rodriguez nei giorni scorsi è stata al centro del gossip per via di una lite che avrebbe avuto all’aeroporto di Milano. Belen pare fosse in partenza, insieme alla figlia Luna Marì, così come raccontato dalla stessa. Così la showgirl avrebbe condiviso una foto dove la piccolina Luna Marì si trova nel passeggino e tutte e due sarebbero circondate da bagagli. La Rodriguez nel post aveva scritto che le due fossero in partenza e aveva specificato che con loro non ci fossero Stefano De Martino e Santiago.

Belen una furia, costretta a chiamare la polizia

Ma cosa è accaduto in aeroporto? Semplice, la showgirl ad un certo punto, avrebbe pesantemente litigato con i paparazzi. La notizia è stata resa nota da The Pipol su Instagram. Nella notizia riportata dal portale su Instagram si legge che Belen sarebbe partita da Milano Linate insieme alla figlia Luna Marì, ma prima della partenza sarebbe accaduto di tutto. Ad aver mandato fuori di testa Belen, è stata la presenza dei giornalisti. La showgirl avrebbe chiesto così alle assistenti di voli di allontanare i giornalisti, poi invece avrebbe deciso di affrontarli. Tra le due parti è iniziata una vera e propria guerra.

Le urla della showgirl

“In aeroporto non potete fotografarmi”, avrebbe urlato Belen infuriata dal comportamento di questi fotografi. Poi la showgirl si è rivolta alla polizia solo con il loro intervento si è calmata. La polizia però avrebbe spiegato a Belen che purtroppo le foto in aeroporto sono permesse e che per quanto le dispiacesse, i giornalisti avrebbero potuto continuare a fare il loro lavoro. Belen, delusa e amareggiata non ha potuto far altro che andare via senza dire nemmeno una parola.