Sonia Bruganelli, le augurano di fare flop al Gf vip, la reazione dell’opinionista lascia tutti senza parole

Sonia Bruganelli ancora una volta protagonista sul web. Pubblica un post e si scatena la bufera. Pioggia di critiche.

Come ben sappiamo, Sonia Bruganelli ovvero la moglie di Paolo Bonolis è stata confermata per l’ennesima stagione come opinionista al Grande Fratello vip ovvero il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La porta rossa più famosa d’Italia si aprirà il prossimo 19 settembre e c’è tanta attesa soprattutto perché la maggior parte dei concorrenti, sono ancora un grande mistero.

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli pubblica un post e scoppia la polemica

Ad affiancare la nota Sonia, ci sarà una delle cantanti più famose e più amate della musica italiana ovvero Orietta Berti con la quale pare che ci sia un buon rapporto a differenza di quanto accaduto lo scorso anno con Adriana Volpe. Proprio in queste ore, la moglie di Paolo Bonolis su Instagram ha postato un commento ad una foto dove la stessa si trovava insieme ad Alessia lautone e Alessandro Boero. Si tratta di due collaboratori di Sonia Bruganelli. Il commento di quest’ultima è stato piuttosto significativo, visto che la moglie di Paolo Bonolis ha semplicemente scritto “stanchi ma felici di essere insieme anche a Milano”. Poi la moglie di Paolo ha scritto anche che la squadra che vince non si cambia e quindi ha fatto sapere che anche quest’anno al suo fianco ci saranno proprio Alessandro e Alessia. Si è trattato di un post particolarmente tranquillo, tuttavia non sono mancate le critiche.

Un hater augura “del male” alla moglie di Paolo Bonolis

Nello specifico pare che un follower abbia lasciato un commento al veleno, augurando alla Bruganelli di fare un grande flop quest’anno al Grande fratello vip, aggiungendo anche che le condizioni ci sono. Insomma, dopo il post e dopo il commento del follower, sui social si è scatenata una vera e propria bufera. Molti hanno mostrato solidarietà nei confronti di Sonia, difendendola.

Una fan la difende, lei la tagga e risponde con tanti sorrisi

Una fan nello specifico sarebbe intervenuta, sparando a zero contro gli hater dicendo “Cosa non va nella tua gioiosa vita per rompere agli altri?”. A quel punto, la stessa Sonia è intervenuta tra i commenti, taggando questa ragazza, ringraziandola con tante di emoticon sorridenti. Intanto, come abbiamo già anticipato, l’attesa per questa nuova edizione del reality di Canale 5 cresce giorno dopo giorno e finalmente tra pochi giorni scopriremo l’identità di tanti concorrenti.