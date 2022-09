Ursula Bennardo svela la ricetta della pasta e il web si rivolta: “E’ disgustoso”

0 SHARES Condividi Tweet

Ursula Bennardo sui social ha deciso di condividere con i suoi fan una ricetta. La reazione dei suoi fan è stata inaspettata.

Ursula Bennardo la conosciamo tutti per essere l’ex dama di Uomini e Donne, la compagna di Sossio Aruta. Lei ha partecipato proprio al programma di Maria De Filippi proprio per andare a conoscere al cavaliere ed effettivamente, nonostante i tanti tentennamenti è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. I due sono usciti dal programma insieme già diverso tempo fa ed hanno avuto una bambina di nome Bianca. Lei è molto attiva sui social e proprio in questi ultimi giorni ha voluto condividere con i suoi follower alcuni momenti della sua quotidianità. Nello specifico, Ursula ha voluto dare a tutti i suoi follower una ricetta molto gustosa ed appetitosa. La reazione dei suoi follower però, è stata del tutto inaspettata.

Ursula Bennardo condivide una ricetta su Instagram

Ursula Bennardo in questi giorni ha voluto condividere con i suoi follower alcuni momenti della sua quotidianità. Nello specifico, su Instagram, ha deciso di condividere una ricetta molto gustosa ed appetitosa, la pasta col tonno. Ha mostrato così su Instagram i vari passaggi e alcuni di questi hanno tanto incuriosito i suoi follower. Nello specifico, in molti pare che fossero rimasti particolarmente colpiti dalla “cremosità” tanto vantata dall’ex dama. Quest’ultima così, ha confessato il segreto, ma la scelta di un ingrediente nello specifico non ha affatto convinto i suoi fan. Di cosa si tratta?

In fan chiedono il segreto della cremosità della pasta

La dama ha condiviso una storia, dove si vede il tonno all’interno di un piatto con un pò di acqua di cottura. Poi, in aggiunta Ursula ha aggiunto del burro. Proprio questo ingrediente non ha affatto convinto i suoi fan, che immaginavano che dietro questa cremosità ci fosse un procedimento molto più elaborato di quello che poi si è rivelato. In molti, lo hanno anche scritto nei commenti, si immaginavano che Ursula facesse risottare la pasta e con gli amici rilasciati, formasse questa cremina molto appetitosa.

L’ingrediente misterioso

Niente di tutto questo, pare che il merito sia solo ed esclusivamente del burro. Il risultato è stato davvero sorprendente e la pasta aveva un aspetto davvero molto invitante. Del resto, non è la prima volta che Ursula mostra ottime doti culinarie. Già in passato aveva cucinato diversi piatti, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti i suoi follower.