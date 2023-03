E’ sempre mezzogiorno, Alfio Bottaro lascia Antonella Clerici resta senza parole, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri Alfio Bottaro ha provato a baciare la conduttrice rimasta senza parole per quanto accaduto.

E’ andata in onda ieri, venerdì 24 marzo, l’ultimo appuntamento della settimana di E’ sempre mezzogiorno. E proprio nel corso di tale appuntamento Alfio Bottaro ha provato a baciare Antonella Clerici rimasta completamente spiazzata da quanto successo.

Antonella Clerici senza parole a E’ sempre mezzogiorno

La puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda ieri è iniziata con l’ingresso in studio del pasticcere Sal De Riso per la preparazione di un buon dolce. Il pasticcere però non è entrato da solo nello studio ma al suo fianco era presente anche Alfio Bottaro vestito da ladro e a proposito del quale lo chef si è espresso rivelando di averlo trovato mentre rubava del cioccolato. E’ stato in seguito all’ingresso dei due uomini che la conduttrice Antonella Clerici ha proseguito leggendo il terzo indizio ovvero “Gli artisti hanno quello di battaglia”, per poi aggiungere “Eccetto Alfio, gli altri ce l’hanno”. La risposta all’indizio era proprio il cavallo inteso come cavallo di battaglia.

La particolare richiesta di Bottaro alla conduttrice

Alfio Bottaro ad un certo punto ha fatto una particolare richiesta alla Clerici ovvero quella di avvicinarsi a lui per poter annusare il nuovo profumo messo. Una richiesta subito soddisfatta dalla conduttrice che non avendo idea di quale fosse l’intenzione dell’uomo si è avvicinata a lui per far annusare il profumo. Ma ecco che in realtà l’obiettivo era un altro. Bottaro infatti ha provato a baciare la Clerici che però è riuscita a scansarsi in tempo evitando che quanto previsto dall’uomo potesse realizzarsi. Bottaro a questo punto si è espresso rivelando che proprio questo è il suo cavallo di battaglia.

L’appello della Clerici al suo pubblico

Sempre nel corso della stessa puntata Antonella Clerici ha poi rivolto un particolare appello al suo pubblico. Quale? La conduttrice dopo la pubblicità si è fatta trovare in studio con un grande cesto pieno di uova di Pasqua dell’Ail. E ha invitato il suo pubblico ad acquistare, tra oggi sabato 25 e domani 26 marzo, tali uova in molte piazze italiane. Il ricavato ottenuto verrà poi donato all’Associazione italiana contro le Leucemie per poter sostenere la ricerca. La Clerici ha definito tale uovo non solo bello ma anche buono e soprattutto importante per poter aiutare “i tumori del sangue che come sapete colpiscono soprattutto i bambini”. Ed infine ha voluto ringraziare anticipatamente tutti coloro che decideranno di acquistare tale uovo e quindi sostenere la ricerca.