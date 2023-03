Mara Venier, ennesimo attacco sui social, la Venier sbotta e con la sua risposta asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier pubblica un post e viene criticata pesantemente da un utente. La replica della conduttrice è epica.

Mara Venier, la regina della domenica pomeriggio di Rai 1 in questi giorni è finita sotto i riflettori per una frase che sembra non sia passata proprio inosservata. Ebbene, la Zia Mara così come ormai siamo abituati a chiamarla, molto attiva sui social ormai da diverso tempo, ha postato in questi giorni delle storie di lei in vacanza con il marito ed anche quelle insieme al nipote. Ma Mara è solita condividere sui social praticamente di tutto, anche quelle scene in cui è intenta a fare le faccende domestiche in versione casalinga. I suoi post hanno sempre un grande seguito. Ma cosa ha condiviso in questi ultimi giorni tanto da finire sotto i riflettori?

Mara Venier, la conduttrice sempre più attiva sui social

Mara Venier, da sempre molto attiva sui social, in questi giorni sembra sia finita sotto i riflettori. Come già anticipato, la zia Mara è solita condividere praticamente di tutto sui social, sia post legati alla sua carriera che alla sua vita privata. Ha in passato condiviso qualche immagine di se intenta a fare le pulizie domestiche, ma è anche solita fare dei selfie con i suoi ospiti ed amici durante le sue trasmissioni e poi postarle su Instagram.

Mara pubblica un post e annuncia l’ospitata a Benedetta primavera, un utente commenta negativamente

L’ultima condivisione risale a poche ore fa, quando la conduttrice ha pubblicato un primo piano annunciando che nella serata di ieri, venerdì 24 marzo sarebbe stata ospite del programma Benedetta Primavera di Loretta Goggi. “Buongiorno a tutti, ci vediamo stasera da Loretta. Avrei voluto mettere ‘Maledetta primavera’ ma non ci sono più le canzoni italiane su Instagram”. Queste le parole di Mara Venier, le quali sono state commentate per gran parte da fan che pare siano stati molto felici.

La Venier non se la tiene e replica con un commento al veleno

Non sono mancati però i commenti negativi, arrivati per lo più da alcuni utenti che hanno insinuato che Mara ultimamente sia un pò dappertutto. “Pure? Sì, pure da Loretta e poi pure a Domenica in e mi hanno pure dato due puntate in più, si finisce l’11 giugno a Napoli. E faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l’energia e pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca**i miei, ciao tesorino”. Questa la replica di Mara a questo commento scritto da un utente che a sua volta ha replicato ancora scrivendo “Molto fina”. Mara ha ulteriormente replicato con due faccine ridenti di Mara.