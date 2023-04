Alfonso Signorini lascia tutti senza parole: “Sono troppo in tv” cosa aggiunge subito dopo

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini torna a parlare dopo il Gf vip e si lascia andare ad uno sfogo “Sono troppo in tv, mi hanno insegnato altro”

Alfonso Signorini reduce da un grande successo ottenuto in questi mesi con il Grande fratello vip, adesso una volta conclusa questa esperienza è tornato a parlare. Il direttore di Chi si sta godendo questo momento di pausa, dopo aver lavorato per diversi mesi senza mai fermarsi. L’edizione del reality che è appena terminata, è durata oltre sei mesi, da settembre 2022 ad aprile 2023. Nonostante questo, il conduttore è però già al lavoro per mettere a punto la nuova edizione del reality che tornerà a settembre. Stando ad alcune indiscrezioni, questa nuova edizione del Gf vip sarà ricca di tante novità. A parlare di questo e tanto altro lo stesso Alfonso, nel corso di un’intervista rilasciata proprio al suo giornale.

Alfonso Signorini dopo il Gf vip torna a parlare

Alfonso Signorini in questi giorni ha rilasciato un’intervista al suo stesso giornale Chi, parlando della prossima edizione del reality che inizierà come sempre a settembre. A distanza di pochi giorni dalla fine di questa edizione del Gf vip che è stata abbastanza tosta, Alfonso sembra essere già al lavoro, anche se si sta anche godendo qualche giorno di relax e di vacanza. Nel corso dell’intervista rilasciata al suo stesso giornale, Alfonso ha risposto ad un lettore che gli chiedeva il motivo per il quale non appariva in altre trasmissioni nonostante venisse invitato.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

“I pochi maestri che ho avuto mi hanno sempre insegnato che la tv va presa e fatta a piccole dosi. Per quel che mi riguarda, ne faccio fin troppa e poi, tra le mie poche qualità, non sono per niente bulimico del piccolo schermo”. Il conduttore ha risposto al lettore di Chi e lo ha fatto con la massima sincerità come sempre. Lo stesso Alfonso un pò di tempo fa aveva espresso il desiderio di far tornare il Gf vip alle origini, ovvero con la versione Nip e sembra che sia stato accontentato.

Novità per la prossima edizione del reality

L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia e DavideMaggio che hanno riferito come i concorrenti potrebbero tornare ad essere delle persone sconosciute all’interno del reality. Visto quanto accaduto quest’anno con i concorrenti, le diverse squalifiche e l’intervento di Berlusconi, Alfonso Signorini ha fatto intendere che per la prossima edizione verranno sicuramente apportate delle modifiche e ci saranno diverse novità.