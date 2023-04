Fiorello, la dedica per la moglie Susanna fa boom di like, il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello condivide una foto che lo ritrae insieme alla moglie Susanna e le fa una speciale dedica in occasione del suo compleanno. Boom di like in pochi minuti.

Susanna Biondo, la moglie di Fiorello compie gli anni e per l’occasione il marito ha voluto farle una dedica davvero speciale. I due stanno insieme da tanti anni, circa 30 e sono sempre molto affiatati e innamorati, ma anche tanto riservati. Raramente sono arrivate delle dichiarazioni d’amore sui social di Fiorello, ma questa volta lo showman ha voluto fare un’eccezione.

Rosario Fiorello condivide una foto con la moglie Susanna e sui social è boom di like

Così, nelle scorse ore Fiorello ha condiviso sui social o meglio sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae al fianco della moglie. In questa foto, davvero molto tenera e romantica, si vede Fiorello che prende tra le mani il visto della moglie e le da un bacio molto tenero sul viso.

Susanna Biondo compie gli anni, Fiorello le fa una speciale dedica

Sicuramente un modo davvero molto tenero e affettuoso per festeggiare i 58 anni della moglie, che è nata il 21 aprile. Questo scatto, pubblicato da Fiorello nel giro di pochi istanti è diventato virale ed in tanti hanno commentato e lasciato semplicemente un like. In pochi minuti, la foto ha ottenuto 21 mila like che sono arrivati nello specifico in 15 minuti.

Come è nata la loro storia d’amore

Fiorello e Susanna Biondo sono legati da circa 20 anni. Si sono conosciuti esattamente nel 1996 e si sono sposati poi nel 2003, il 14 giugno, con una cerimonia alla quale hanno partecipato pochissime persone, ovvero solo 17 invitati. I due però si conoscevano da un pò di tempo prima ma l’amore sarebbe scoppiato soltanto dopo, alla fine dell’esperienza di Fiorello a Karaoke. Lui veniva da relazioni con donne molto famose dello spettacolo italiano, per le quali era stato sotto i riflettori. Parliamo della relazione con Anna Falchi e Luana Colussi. Susanna è stata diversa dalle altre ed è riuscita a farlo cambiare e “fargli mettere la testa apposto”. I due non si sono mai lasciati ed a distanza di tanti anni stanno ancora insieme e sono molto innamorati.