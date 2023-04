Ambra compie 46 anni, gli auguri da parte del fidanzato piacciono a tutti

0 SHARES Condividi Tweet

La nota attrice Ambra Angiolini compie gli anni e per lei arrivano auguri speciali da parte del fidanzato Andrea Bosca.

Ambra Angiolini, nota attrice italiana una tra le più amate di tutti i tempi ha compiuto ben 46 anni. La showgirl, reduce da un grandissimo successo ottenuto a X Factor un pò di tempo fa, quando si è esibita con il celebre brano T’Appartengo, ha spento le candeline e adesso è circondata di tanto amore. Sui social l’attrice ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri, di affetto e di stima e non sono mancati gli auguri del suo nuovo compagno. Di chi si tratta? Cosa ha scritto il nuovo compagno dell’attrice, tanto da emozionare tutti quanti?

Ambra Angiolini compie 46 anni e il fidanzato le fa gli auguri speciali sui social

Ambra Angiolini, l’attrice una tra le più amate di tutti i tempi, ha compiuto ben 46 anni. Sui social l’attrice è stata riempita di messaggi di auguri e di affetto arrivati da tantissimi fan, amici e conoscenti. Ovviamente non sono mancati gli auguri arrivati dal suo nuovo compagno, ovvero Andrea Bosca. Quest’ultimo le ha scritto poche parole, ma molto significative, ovvero “Sei tutto lo splendore”, sotto ad una foto in cui Ambra sorride proprio davanti al Duomo di Milano. Il messaggio di Andrea non è passato inosservato e soprattutto l’hashtag che colpisce tutti.

Festeggiamenti insieme ai figli, ma di Andrea neanche l’ombra

Festeggiamenti per la nota attrice, con tanto di torta e candeline soffiate da Ambra insieme ai suoi figli, Jolanda e Leonardo. Dalle immagini condivise sui social non è sembrato che fosse presente il fidanzato, molto probabilmente assente per motivi di lavoro.

Per quale motivo il fidanzato era assente dalla festa di compleanno?

Potrebbe essere che Ambra al momento abbia deciso di vivere questa storia lontano dalle mura domestiche e dovuta a questo l’assenza di Andrea dalla festa di compleanno. Quale sarà mai la verità? Intanto, una cosa sembra essere certa ovvero il fatto che Ambra dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri, che è stata davvero un duro colpo per lei, a distanza di poco tempo ha ritrovato l’amore e soprattutto il sorriso.