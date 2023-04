Uomini e Donne, botta e risposta al veleno tra Guarnieri e Vicinanza

0 SHARES Condividi Tweet

Botta e risposta al veleno tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Cosa è accaduto tra i due? Crisi tra Ida e Vicinanza?

Da qualche giorno si vocifera che Ida Platano e Alessandro Vicinanza siano in crisi. I due da diversi mesi stanno vivendo una bellissima storia d’amore, ma in questi giorni si parla di crisi. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne il programma di Maria De Filippi, nonostante non siano più in studio da diverso tempo, continuano ad essere al centro del gossip. Nelle scorse ore, a parlare è stato Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida, il quale ha pubblicato una Instagram stories piuttosto particolare. Ma cosa ha riferito l’ex cavaliere?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? In queste ultime ore non si fa altro che parlare dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. A parlare lui, l’ex storico di Ida Platano, ovvero Riccardo Guarnieri il quale ha pubblicato una particolare Instagram stories. Il cavaliere ha pubblicato nel dettaglio una frase, che è apparsa come una provocazione nei confronti della Platano. “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo”. Queste le parole di Riccardo che sono apparse come un chiaro riferimento ad Ida e Alessandro.

La provocazione di Riccardo Guarnieri

A riprendere questa Instagram Stories di Riccardo la grande esperta di gossip, ovvero Deianira Marzano. Quest’ultima, su Instagram ha condiviso alcuni messaggi arrivati da una sua follower, secondo la quale Riccardo sarebbe a conoscenza di alcuni presunti tradimenti di Alessandro nei confronti di Ida. Ovviamente, dopo la diffusione di questo gossip non è tardata ad arrivare la replica di Alessandro ha ha pubblicato su Instagram un’immagine con ben 10 comandamenti.

Ida e Alessandro sono davvero in crisi?

In questi ultimi giorni, ad ogni modo, Ida e Alessandro non si sono più mostrati insieme sui social e questo ha fatto storcere il naso a tutti quanti. I fan della coppia, sono abituati a vederli insieme e il fatto che in questi giorni invece siano stati parecchio distanti, ha fatto sorgere diversi dubbi. Ida ha pubblicato diverse Instagram stories con oggetto soltanto i suoi progetti lavorativi, senza far alcun riferimento alla sua storia d’amore con Alessandro.