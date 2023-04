Alessandra Amoroso, nuovo amore per la cantante salentina, ecco di chi si tratta

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Amoroso potrebbe aver ritrovato l’amore. Chi è l’uomo misterioso di cui tanto si parla da diversi giorni?

Alessandra Amoroso potrebbe avere un nuovo amore. La cantante salentina in queste ore è finita al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Stando a quanto è emerso, Alessandra avrebbe ritrovato l’amore ma chi sarebbe il fortunato? Sul web non si fa altro che parlare di questo gossip, ma cerchiamo di capire cosa c’è di vero e cosa sappiamo dell’uomo che ha conquistato il cuore della Amoroso.

Alessandra Amoroso, nuovo amore per la cantante salentina?

Alessandra Amoroso, nota cantante salentina è tornata al centro del gossip. In realtà, poche settimane fa la cantante salentina era finita sotto i riflettori per una possibile relazione con Aiello. Adesso però si sta parlando di lei e di un possibile nuovo amore per la cantante. Il gossip è esploso nel momento in cui l’ex allieva di Amici ha pubblicato una Instagram stories sul suo profilo oltre che diverse segnalazioni arrivate direttamente dal Sud Italia.

Le indiscrezioni e le segnalazione sul nuovo amore di Alessandra

Alessandra tra le sue Instagram stories ha pubblicato una frase, ovvero la seguente Il momento giusto è all’improvviso, con tanto di cuore disegnato a mano dalla stessa Amoroso. Questa sua Instagram stories ha fatto sorgere dei dubbi ai suoi fan che hanno immaginato delle novità molto interessanti per lei. A lanciare il gossip è stata poi Deianira Marzano, che nelle scorse ore ha pubblicato tra le sue Instagram stories lo screenshot di una conversazione avvenuta con una follower. Quest’ultima ritiene che Alessandra abbia ritrovato l’amore e che il fortunato si chiami Valerio. Questa è stata la prima di tante altre segnalazioni.

Chi è il presunto fidanzato di Alessandra Amoroso

Ma cosa sappiamo di lui? Il presunto nuovo fidanzato di Alessandra sarebbe originario di Olèvano sul Tusciano, un comune della provincia di Salerno. Valerio ha 28 anni, classe 1994 ed è nato a Eboli e stando a quanto è emerso, lavora come tecnico ed ha preso parte a 14 concerti di artisti come i Litfiba.