Serena Bortone senza freni: “Cosa non serve fare in televisione”

Serena Bortone è la conduttrice apprezzatissima e seguitissima del programma tv “Oggi è un altro giorno” che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1:

La Bortone, nonostante abbia un seguito importante e un grande riscontro di pubblico, pare che per la stagione prossima verrà sostituita e al timone della trasmissione ci sarà un’altra conduttrice. Ad oggi il nome che più si vocifera è quello di Monica Setta. Ma le due donne non hanno né smentito nè confermato questa indiscrezione.

Serena Bortone ha rilasciato una lunga intervista a Telesette in occasione della quale ha parlato molto di se stessa, di come vive sia nella vita privata che sul lavoro. Vediamo cosa ha detto questa bravissima conduttrice tv.

Serena Bortone: “In tv non serve fingere”

Serena Bortone ha rilasciato una lunga intervista a TeleSette in occasione della quale ha consigliato questo a chi intende affacciarsi al mondo dello spettacolo: “La cosa migliore è essere veri. Fingere non serve a niente nella vita come in qualsiasi tipo di attività lavorativa”.

E poi ha anche aggiunto: “L’autenticità è l’unica salvezza, sempre”.

Serena Bortone dichiara: “Ho una curiosità sana, non mi interessa il gossip”

Serena Bortone, che all’interno della trasmissione che conduce il pomeriggio “Oggi è un altro giorno” fa interviste e, a volte, fa anche molto a fondo, ha dichiarato: “Essere curiosi permette di cogliere il meglio della vita” però ha anche specificato che la sua è pura curiosità ma non è affatto interessata al gossip.

E poi ha continuato: “Per carattere tendo ad annoiarmi, perciò accolgo con gioia qualunque sorpresa”.

E poi all’intervistatore che le ha chiesto: “Ti manca il giornalismo politico?”, lei ha risposto che non può mancarle perché di giornalismo lei si occupa ogni giorno nella sua trasmissione affrontando temi di attualità e anche intervistando, come spesso accade nel suo salotto, leader di vari schieramenti.

Serena Bortone oltre a condurre Oggi è un altro giorno, fino a ieri sera sabato 22 aprile è stata anche impegnata in un’altra trasmissione, “Il cantante mascherato” condotta da Milly Carlucci dove lei rivestiva il ruolo di giurato insieme a Iva Zanicchi, Cristian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.