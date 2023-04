Il cantante mascherato, Tullio Solenghi fa una battuta al veleno contro la giuria di Ballando, Milly Carlucci resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri c’è stata la finalissima de Il cantante mascherato e tutte le maschere si sono svelate.

Sotto la maschera di Squalo c’era Tullio Solenghi che ha raccontato di essersi molto divertito e dichiarando questo, ha messo a paragone la giuria di Ballando con le stelle a questa de Il cantante mascherato e nei confronti di quella di Ballando con le stelle ha fatto una battuta molto velenosa che ha creato qualche momento di imbarazzo.

Tullio Solenghi fa una battuta al vetriolo contro la giuria di Ballando con le stelle

Tullio Solenghi ha partecipato, qualche edizione fa, a Ballando con le stelle l’altra trasmissione che conduce Milly Carlucci e che va in onda durante la stagione invernale.

La giuria di Ballando con le stelle è composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli Guillermo Mariotto e, come presidente di giuria Carolyn Smith. Questi componenti sono sempre molto duri con i concorrenti in gara e spesso le loro critiche sfociano anche in scontri molto accesi. Quest’anno gli scontri sono avvenuti anche tra gli stessi giurati tanto che qualcuno ha anche messo in dubbio che l’anno prossimo ci sarò ancora Selvaggia Lucarelli che, certamente tra tutti i giurati è quella che va più allo scontro. Ma, tornando a Tullio Solenghi, il bravissimo attore genovese che ha partecipato sia a Ballando con le stelle che quest’anno a Il cantante mascherato vestendo la maschera di squalo, ha voluto mettere a confronto le due giurie dei programmi di Milly Carlucci e ha elogiato la giuria de Il cantante mascherato che è composta da Iva Zanicchi, Serena Bortone, Cristian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e ha detto così: “Devo fare un plauso alla giuria che finalmente è serena, sorridente ... io che vengo dalla giuria di Ballando che era una sorta di TSO ecco trovare una giuria normale per me è un grande vantaggio.”

Tullio Solenghi ha rivelato: “I miei nipoti lo sospettavano”

Tullio Solenghi, dopo essersi rivelato, ha detto: “I miei nipoti sospettavano che fossi nello squalo ma non ho rilevato nulla anche perché avrei dovuto pagare una penale e come genovese sarebbe stato difficile.”