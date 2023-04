Oggi è un altro giorno, Tiberio Timperi al posto di Serena Bortone, lui rompe il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione televisiva sta volgendo al termine e già si parla di quella prossima che inizierà in autunno. Tante sono le trasmissioni che verranno riconfermate sia come conduzione che come format mentre per alcune c’è un grande riserbo sulla sostituzione dei conduttori. Da un po’ di tempo si vocifera che la trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1, resterà orfana della sua conduttrice e al suo posto ci sarò qualcun’altro. Prima la Bortone aveva smentito con forza questa voci mentre ultimamente ha lasciato intendere che in merito ancora non si sa nulla che lei si trova comunque benissimo in Rai così come la Rai si è sempre trovata molto bene con lei. A proposito dell’eventuale nuova condizione, voci di corridoio, sempre più insistentemente, davano per certa la conduzione di Monica Sette ma ora si parla anche di Tiberio Timperi che ha deciso di rompere il silenzio e di svelare come stanno le cose. Vediamo cosa ha detto il bravissimo conduttore tv.

Tiberio Timperi rompe il silenzio sulla conduzione di oggi è un altro giorno

Tiberio Timperi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale ha fatto alcune importanti dichiarazioni in merito alla possibilità che, dall’autunno prossimo vada a sostituire alla conduzione di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone. A questo proposto lui ha dichiarato così: “Pare di stare in un reality, sei stato nominato! Sono schermaglie di fine stagione che lasciano molto all’inventiva di chi scrive. La Rai è un’azienda strana, sembra di stare sulle montagne russe. Io faccio questo lavoro da tanto tempo e non mi pongo più dei problemi. Certo mi piacerebbe avere la possibilità di scegliere.”

Tiberio Timperi svela quale sarà il suo futuro televisivo: “Ecco dove mi vedrete”

Tiberio Timperi, a proposito della conduzione di Unomattina Estate, ha rivelato: “Si, torno sul luogo del delitto! Ritrovo un gruppo di amici e professionisti ai quali si è aggiunta Elsa Di Gati, vicedirettore e anche lei amica. Avventura impegnativa ma è sempre meglio che lavorare.”

Poi il conduttore ha anche parlato di sé stesso e ha rivelato qualche aspetto della sua vita personale: “A casa mia si entra scalzi. È una questione di igiene. Sono uno che ama l’ordine, anche se poi mi scordo mille cose, mi è successo anche con le chiavi di casa e mi piace la pulizia.”