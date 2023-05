Milly Carlucci, gira sui social una sua falsa intervista, la reazione durissima della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci è stata oggetto di una truffa che ha prontamente denunciato. Infatti, la conduttrice, amatissima, di Ballando con le stelle e de Il cantante mascherato è stata oggetto di una truffa che mirava ad ingannare persone inconsapevoli. Vediamo cosa è accaduto e come si è comportata la conduttrice.

Milly Carlucci, gira sui social una sua falsa intervista

Come speso accade ai personaggi famosi, anche Milly Carlucci è stata vittima di una truffa. Infatti, il suo volto e il suo nome sono serviti per far girare sui social una falsa intervista che mirava a pubblicizzare un integratore alimentare che, a detta della pubblicità ingannevole, garantiva effetti pressochè miracolosi: « … qualità terapeutiche miracolose per curare la incontinenza urinaria e per prevenire le conseguenziali forme di tumori e di cistiti».

E poi la pubblicità recitava ancora così: « … la Carlucci confessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cura costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti». E poi, semrpe la stessa pubblicità concludeva che la conduttrice «consigliava alle donne affette dalla suddetta malattia di prenotare il prodotto in questione, esaltandone l’efficacia ed assicurando la sua capacità di guarire in brevissimo tempo qualsiasi disturbo».

La reazione durissima di Milly Carlucci

Milly Carlucci, indignata, per essere stata vittima di tale truffa, si è immediatamente attivata per vie legali, conferendo mandato all’avv. Giorgio Assumma. L’avvocato nominato dalla Carlucci ha scritto così:

Per dare «maggiore attendibilità al mendacio, la intervista è stata introdotta con il marchio della Rai News per voler significare di essere non solo stata favorita ma addirittura permessa dalla concessionaria del servizio pubblico alla quale la Carlucci è, come artista, legata in esclusiva». L’avv. Assumma ha poi continuato: «Di fronte a questo grave tentativo di approfittare della credulità del vasto pubblico che ammira la Carlucci, saranno esercitata varie azioni urgenti, a tutela non solo della verità dei fatti e della serietà della Carlucci, ma anche a protezione di quanti ingenuamente possono essere indotti a riporre fiducia nel prodotto artificiosamente reclamizzato. Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei medici, la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza».