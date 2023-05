Pomeriggio 5, Barbara d’Urso scoppia a piangere all’improvviso e poi commenta lei stessa la sua reazione

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere poi, lei stessa ha spiegato perché non è stata capace di reggere un’emozione così forte. Vediamo cosa è successo in puntata.

Barbara D’Urso scoppia a piangere, poi cosa dice

Ieri, durante l’inizio della puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, come fa sempre, ha anticipato quelli che sarebbero stati i temi trattati in puntata e così ha parlato della presunta veggente Gisella Cardia e poi di quella mamma che a Bergamo ha lasciata la sua bambina appena nata nella culla termica con accanto una struggente lettera. Ed è stato proprio quando ha letto la lettera della mamma da cui emergeva un profondissimo dolore per quella scelta che Barbara D’urso non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata a piangere tanto che ha dovuto anche fermarsi nella lettura e poi ha dovuto in qualche modo commentare la sua reazione e ha detto: “Iniziamo bene … Oggi mi prende così … Se una mamma abbandona un figlio è perchè evidentemente non può occuparsene…Sarebbe stato anche più semplice interrompere la gravidanza no? Questa lettera mi ha commosso tantissimo…”.

La lettera della mamma che ha dovuto abbandonare la sua bambina appena nata

La mamma ha suonato due volte per lasciare nella culla termica la sua bambina, la prima per lasciare la piccola, la seconda per lasciare la lettera che diceva così: “È nata stamattina, a casa, solo io e lei come in questi 9 mesi. Non posso tenerla con me, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre dalla mamma. Vi affido un pezzo importante della mia vita che sicuramente non dimenticherò mai».

Dall’ospedale hanno fatto sapere così: “Muoveva la testa un po’ di qua e un po’ di là, ma era tranquilla … L’ho presa in braccio e l’ho portata in sede. Un pochino ha pianto, ma poi nelle mani delle signorine e delle mamme si è subito quietata».

La prima che si è occupata della piccola in ospedale è stata Antonella Matta che ha detto così: «Inizialmente ero incredula, perché spesso ci capita che la gente curiosa apra la finestra per guardare cosa c’è dentro. Quando abbiamo realizzato che davvero c’era una bambina, è stata un’emozione grande, profonda, viscerale. È stato bello».

E poi, ancora: «Era in ordine e molto ben tenuta. Pesa 2,9 chili e sta bene. Dai tratti somatici, potrebbe avere origini sudamericane. I parametri vitali erano perfetti, il cordone ombelicale ben tagliato, forse aveva solo fame perché continuava a succhiarsi la manina».