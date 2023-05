Stefano De Martino gela Emma: “Lei ci ha guadagnato”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino che da ballerino all’interno della scuola di Amici è diventato, ormai, un conduttore televisivo affermato, ha rilasciato una lunga intervista in occasione della quale ha parlato di sé stesso sia da un punto di vista professionale che privato e su Emma e la storia d’amore che ebbero quando erano entrambi studenti della scuola di Amici ha detto una frase che ha davvero spiazzato tutti. Ecco di cosa si tratta.

Stefano De Martino parla su Emma: “Sono meglio come ex, lei ci ha guadagnato a perdermi”

Stefano De Martino, quando era allievo dentro la scuola di Amici conobbe Emma e se ne innamorò. I due vissero una bellissima storia d’amore che fece sognare tutta Italia ma poi arrivò Belen e l’ex ballerino se ne innamorò perdutamente, lasciò Emma e si fidanzò con Belen e poi, dopo poco tempo, i due convolarono a nozze. Sulle prime, Emma non la prese affatto bene e soffrì tantissimo. In una puntata di Amici cantò anche “Bella senza anima”, la struggente canzone di Riccardo Cocciante che tutti capirono stesse dedicando a Belen. Oggi Stefano De Martino che dopo alti e bassi, separazioni e riprese è tornato a vivere con Belen, ha di nuovo parlato di Emma e della loro storia d’amore e ha detto così: “Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine, penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato“.

Stefano parla di Luna Marie, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese

Stefano De Matino, per la prima volta, ha parlato di Luna Marie, la figlia di Belen e di Antonino Spinalbese e ha detto così: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

Poi ha raccontato di quando seppero lui e Belen di aspettare Santiago: “Non volevo semplicemente diventare padre. Volevo essere il padre di un figlio di Belen”.

Una dichiarazione bellissima per la moglie della quale ha però detto che preferirebbe dormire in camere separate perché hanno ritmi del sonno completamente diversi.