Gianni Sperti minacciato sui social: «Te ne pentirai», la sua risposta è da applausi

Gianni Sperti, opinionista storico del programma di grandissimo successo di Maria De Filippi, Uomini e donne, è stato minacciato sui social ma lui, non facendosi affatto intimorire da parole dure, ha risposto a tono riscuotendo l’approvazione di tutto il web. Vediamo cosa è accaduto.

Gianni Sperti minacciato sui social, la sua risposta piace a tutti

Gianni Sperti è abituato ad essere contestato in trasmissione ma lui, che ha sempre dimostrato di essere una persona vera e sincera, non si è mai lasciato intimorire da attacchi e critiche, a volte, anche molto dure. Ma qualche giorno fa è stato proprio minacciato sui social per un suo precedente intervento nella trasmissione dove lui ha il ruolo di opinionista, Uomini e donne.

Sperti ha deciso di rendere pubblico il post di minacce e così ha pubblicato, nelle sue Instagram stories, uno screen di ciò che gli è stato scritto: «Ho deciso di pubblicare una delle tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. Ps: non ho paura di niente e di nessuno».

La minaccia diceva così: «Te ne pentirai. Sono stato chiaro? Smettila di insultare Aurora».

Gianni Sperti a Verissimo para della ex moglie, Paola Barale

Qualche giorno fa Gianni Sperti è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e quella è stata l’occasione per parlare , ancora una volta, della ex moglie Paola Barale ma prima Sperti ha parlato di sé stesso che da poco ha compiuto 50 anni: “Il mio bilancio dei primi 50 anni è molto positivo. Sono molto fortunato, faccio un lavoro dove si guadagna bene, ho una famiglia che mi ama e un pubblico affettuoso».

E poi ha parlato della ex moglie: «Quando mi sono sposato con Paola avevo 25 anni e pensavo che sarebbe stato per sempre, lei me lo chiese che avevo 23 anni e non ero pronto ma a 25 glielo ho chiesto io. Io ero innamorato e mi sono sentito molto amato. Poi è finita per tanti motivi».

E poi ha aggiunto: «Forse si è innamorata di un’altra persona. Se ti innamori di un’altra persona è perché qualcosa non funziona».

L’ex ballerino di Buona Domenica ha anche rivelato: «Mai più rivisti mai più parlati e neanche mai più incontrati. Non c’è rancore da parte mia, io ricordo la parte positiva di quel rapporto, ricordo le risate, la complicità e ricordo che è stato un periodo in cui cercavamo sempre di divertirci. Certo questo non vuol dire che non ci siano stati momenti difficili o comportamenti inadeguati e parole forti, ma in generale penso solo alle cose belle».