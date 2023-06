Oggi è un altro giorno, tensione in studio tra Serena Bortone e l’ospite che la gela con la sua risposta

0 SHARES Condividi Tweet

Tensione in studio ad Oggi è un altro giorno, tra la conduttrice e la sua ospite. Ecco cosa è accaduto.

Oggi, martedì 13 giugno è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, ovvero il programma condotto da Serena Bortone. Ad ogni modo, nel corso della puntata si sono vissuti attimi di tensione, dopo che la conduttrice è stata addirittura ammutolita da un ospite. Ma cosa è accaduto?

Oggi è un altro giorno, tensione in studio durante la puntata

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, che è andata in onda nella giornata odiena, la conduttrice ha avuto modo di ricordare il grande attore e regista Francesco Nuti che è venuto a mancare nella giornata di ieri a 69 anni. In studio presenti diversi amici e colleghi di Francesco, a cominciare da Francesco Oppini a finire a Cinzia Leone. Quest’ultima ha ricordato l’attore ed ha anche parlato della malattia che purtroppo ha colpito Nuti e dei motivi che lo hanno portato ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

La conduttrice zittita dalla sua ospite

Ad ogni modo, proprio durante questo intervento, si è respirata parecchia tensione tra Serena e Cinzia.“Io l’ho rivisto che stava già male si perché poi io sono stata dietro la mia mostruosità (riferendosi alla sua malattia ndr)”, ha detto Cinzia che è stata però interrotta dalla conduttrice. Serena le ha chiesto perchè avesse parlato di “mostruosità” e questa domanda ha fatto perdere la pazienza alla sua ospite che ha subito ribattuto dicendo “Bè insomma perché è stata una mostruosità…l’ho affrontata, ridotta ma sì, è stata una mostruosità”. Dopo questo botta e risposta che di certo non è passato inosservato ai telespettatori di Rai 1, la conduttrice è rimasta in silenzio per qualche istante.

Cinzia Leone ricorda la sua disavventura e parla di “mostruosità”

Per chi non lo sapesse, nel 1991 la Leone ha avuto un malore mentre si trovava al cinema ed è stata ricoverata in condizioni molto gravi all’ospedale San Giacomo e poi nel reparto di neurochirurgia dell’Ospedale San Camillo. I medici le diagnosticarono un aneurisma congenito all’arteria basilare, ed è proprio per questo che l’attrice ha parlato di “mostruosità”, nello studio di Serena Bortone. In seguito a questo aneurisma e dopo l’intervento, purtroppo, la parte sinistra del suo corpo è rimasta inizialmente paralizzata, riuscendo poi a recuperare completamente.