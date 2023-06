Micol Incorvaia sbotta sui social contro chi, per prendere le sue difese, attacca gli altri: “Non siamo pedine”

0 SHARES Condividi Tweet

Micol Incorvaia ha usato i social per spiegare e prendere una posizione forte contro ciò che sta accadendo.

Ha detto che non accetta che i suoi follower parlino a nome suo e le attribuiscano pensieri che non sono i suoi soprattutto quando si tratta di attaccare altri concorrenti che con lei sono stati nella casa del Grande fratello vip. Vediamo cosa ha detto.

Micol Incorvaia al veleno e fuori di sé: “Non siamo pedine”

Micol Incorvaia, sui social, ha scritto così:“Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso, non sono dei personaggi di The Sims di cui dirigere la storia; sono esseri umani che per un periodo hanno partecipato ad un gioco -ormai terminato da diversi mesi- e che tornati alla “realtà” decidono per sè stessi, scelgono la propria vita, inseguono i propri sogni, coltivano i rapporti d’amore e d’amicizia che più li fanno stare bene”.

E poi ha continuato così: “Se davvero vi stanno a cuore non dovreste giudicare le loro scelte e criticare i loro rapporti, nè tantomeno sentenziare su cosa sia giusto e cosa sbagliato per loro. Poiché solo LORO sanno cos’è più giusto per sè stessi, solo LORO conoscono le dinamiche interne e l’intensità e la genuinità dei loro legami o dei loro obiettivi”.

E poi, ancora: “Contribuite costantemente ad alimentare faide inutili tra fandom ergendovi a portavoce delle persone che supportate, quando non dovreste: non ne avete il diritto”.

E, infine, ha concluso: “Lo stesso mi dissocio dalle indicibili cattiverie che sono state dette nei confronti di altri con l’unico scopo di sostenere me. Mentre stimo profondamente la parte sana di voi, la parte sana di ciascun fandom: quella che ha capito che per innalzare i propri beniamini non serve fare lo sgambetto ad altri, c’è posto per tutti”.

La lettera di Edoardo a Micol

Qualche giorno fa, Edorado ha scritto una lettera a Micol per chiederle di andare a vivere con lui: Edoardo ha scritto così e la lettera è stata pubblicata sul settimanale diretto da Osvaldo Orlandini : «Piccola Micol mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?».