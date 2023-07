Blanco canta allo Stadio Olimpico e Roma impazzisce per lui

0 SHARES Condividi Tweet

Il 4 luglio Blanco si è esibito allo stadio Olimpico e il successo è stato strepitoso. Vediamo cosa è accaduto nella serata.

Blanco fa impazzire il pubblico dello Stadio Olimpico in una serata magica

Blanco, al secolo, Riccardo Fabbriconi, il 4 luglio ha tenuto il suo primo concerto allo Stadio Olimpico dove in precedenza era andato solo per fare il tifo per la sua squadra del cuore, la AS Roma. E’ stato lui stesso, infatti, a raccontare: «Qui ci vengo da quando ero piccolo a vedere le partite, mi viene da piangere, è incredibile!».

Blanco che è appena vent’enne è certamente il più giovane cantante che si sia mai esibito in uno stadio.

Il 20 luglio sarà allo Stadio San Siro.

Il concerto è iniziato sulle note di “Anima tormentata” e lui non ha nascosto l’emozione immensa che provava insieme a tutta la sua band composta da Michelangelo, dal batterista Carmine Landolfi, dal bassista Emanuele Nazzaro e all’orchestra di 25 elementi che dato il via ad uno spettacolo unico nel suo genere.

Il palco riproduceva una cattedrale gotica e tantissime le luci che si impegnavano in giochi spettacolari.

Blanco al suo pubblico ha parlato così della sua città, Roma che amerà “Finché non mi seppelliscono” e poi ha aggiunto: «Per me questa città è troppo importante, mio padre è di Roma e vedervi qui mi rende la persona più felice del mondo».

Le canzoni di Blanco

Blanco ha poi continuato il suo concerto cantando “Blu Celeste”, “La mia famiglia”, “Innamorato” ma anche “Mi fai impazzire” e “Lacrime di piombo”.

Poi ha anche cantato “Brividi” con la quale ha vito il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood. Il concerto è terminato con “Vada come vada” a cui sono seguiti i di fuochi d’artificio.

Blanco ha detto ai ragazzi andati al concerto per applaudirlo: «Io non sono diverso, sono come te che sei qui sotto, solo che io ci ho creduto. Uscite di qui, prendetevi il vostro sogno e dite: stasera io lo realizzo».

Blanco ha dichiarato così prima di iniziare il suo tour: “Per me è molto importante pormi sempre nuove sfide e cercare di alzare costantemente il livello. La prima delle due tappe sarà Roma, una città che per me è una seconda casa e che porto nel cuore per tantissime cose: famiglia, bellezza, calcio. Sto lavorando duramente per poter offrire uno spettacolo che possa essere magico, curato sotto ogni dettaglio per lasciare qualcosa a chi viene ad ascoltarmi. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Solo quando mi esibisco davanti alle persone riesco ad essere completamente sincero con me stesso e con gli altri e con questo live così speciale voglio donarmi al 100%”.