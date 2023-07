Barbara D’Urso, sui social esplode tutta la sua rabbia “Non finisce qui”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso fatta fuori da Mediaset, la conduttrice non riesce a contenere la rabbia. L’avvertimento su Twitter dopo aver salutato i suoi fan.

Barbara D’Urso è stata fatta fuori da Pomeriggio 5 e da Mediaset e la notizia, che ha lasciato tutti senza parole è arrivata nella giornata di sabato 1 luglio. Dopo qualche giorno di silenzio, ecco che Barbara ha voluto parlare ed ha detto la sua riguardo questa vicenda. In realtà c’è stato un botta e risposta tra la conduttrice e l’AD di Mediaset, ovvero Piersilvio Berlusconi. Ancora adesso Barbara ha aggiunto dell’altro ed ha avvertito Mediaset che non finisce qui.

Barbara D’Urso fatta fuori da Mediaset, la rabbia della conduttrice

Barbara D’Urso ormai è lontana da Mediaset, dopo l’annuncio arrivato nella giornata di lunedì 1 luglio. L’azienda pubblica ha diramato proprio nei giorni scorsi un comunicato stampa facendo sapere al pubblico che a partire dalla prossima stagione, Barbara non sarà più al timone della trasmissione che andrà in onda tutti i pomeriggio, come sempre dal lunedì al venerdì. A sostituirla Myrta Merlino, notizia confermata solo nella giornata di ieri quando è stata fatta la presentazione dei palinsesti.

Barbara su Twitter saluta tutti i suoi fan

Barbara nei giorni scorsi si è sfogata abbondantemente e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. In questa intervista ha spiegato di essere rimasta molto male e di essere profondamente ferita e amareggiata. Poi, Barbara è tornata su Twitter per salutare tutti i suoi fan e ringraziarli per il grande affetto ricevuto in questi giorni per lei molto difficili.

L’avvertimento della conduttrice

“Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è dimostrandomi comunque solidarietà…”. Queste le parole della co”nduttrice che ha pubblicato il post su Twitter. “A tutti voi la mia gratitudine”, ha detto Barbara che non ha potuto poi aggiungere la sua solita frase “Col cuore..“. Poi però, sul finrie del post ha aggiunto “E non finisce qui…”. Un avvertimento quello di Barbara, ma cosa avrà voluto dire?