Francesco Vecchi, il malumore contro Mediaset, cosa è accaduto

Francesco Vecchi contro Mediaset, quali sono i motivi ed i retroscena legati a questa vicenda?

E’ tempo di cambiamenti importanti e rivoluzioni in casa Mediaset. Molti conduttori sono stati sostituiti in modo anche improvviso e senza preavviso, come Barbara D’Urso che è stata fatta fuori da Pomeriggio 5 e dall’azienda per la quale ha lavorato per tanti anni. Ad ogni modo, ci sarebbe un altro conduttore che non ha affatto gradito una scelta fatta dall’azienda. Ma di chi stiamo parlando e per quale motivo il conduttore si sarebbe adirato?

Mediaset, i cambiamenti in azienda non convincono

Dopo Barbara D’Urso, un altro conduttore ha manifestato il suo dissenso su una scelta che è stata fatta dall’azienda per la quale ha lavorato. Stiamo parlando di Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino 5 il programma che conduce insieme a Federica Panicucci ormai da diversi anni e che va in onda ogni mattina su Canale 5. A svelare questo retroscena tra Mediaset e Francesco Vecchi ci ha pensato il settimanale Oggi.

Francesco Vecchi deluso dall’azienda per la quale lavora

Si vocifera che l’azienda avesse promesso al conduttore un programma estivo che sarebbe andato in onda su Rete 4 in prima serata. La promessa non sarebbe stata mantenuta o semplicemente le cose non sono andate per come dovevano. Il conduttore però non ha preso bene questa decisione di Mediaset. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun commento e nessun post di Francesco, ma solo una voce di corridoio che circola in queste ore soprattutto sui social.

La stoccata del conduttore di Mattino 5

In realtà che tra le due parti ci fossero dei malumori lo si era capito ormai da qualche tempo. Proprio nell’ultima puntata di Mattino 5, andata in onda qualche settimana fa, il presentatore insieme a Federica aveva ringraziato il pubblico per aver seguito puntata dopo puntata il programma mattutino. Vecchi in quella occasione aveva anche avanzato un dubbio nel vedere tanta gente seguire la trasmissione, nonostante contemporaneamente andassero in onda altri programmi concorrenti in studi più attrezzati ed inevitabilmente con risorse maggiori. Una stoccata sicuramente quella di Vecchi contro coloro che avevano avuto da ridire contro il programma da lui condotto.