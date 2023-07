Filippo Bisciglia resta senza parole e non nasconde la sua meraviglia: “E’ la prima volta che accade”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 17 luglio è andata in onda un’altra puntata di Temptation Island, la quarta. La puntata è stata abbastanza movimentata ma, chi più di tutti ha sorpreso, il conduttore per primo, è stata la coppia formata da Manuel e Francesca, la sua fidanzata. Vediamo cosa è accaduto.

Francesca trascorre molto tempo con il tentatore e Manuel non la prende bene

Francesca ha passato parecchio tempo insieme al suo tentatore e Manuel è stato chiamato nel Pinettu per essere messo al corrente di ciò che stava avvenendo tra la fidanzata e il ragazzo appena conosciuto.

Manuel, dopo aver visto il filmato, è rimasto malissimo e ha commentato così: “Vedere queste cose mi ha dato parecchio fastidio…Mi ha dato fastidio perchè ha fatto delle cose…”. Poi, però, quando si è ritrovato con gli altri ragazzi, ha minimizzato la cosa e ha detto di non credere che poi Francesca stesse così tanto bene con quel ragazzo. Poi Manuel è riuscito, comunque, a distrarsi e ha trascorso la serata ballando e scherzando con tutti, tentatrici comprese. Ma, ad un certo punto, la festa inaspettatamente è stata bruscamente interrotta e i ragazzi sono fatti andare nel Pinnettu perché erano tutti coinvolti nel video che dovevano vedere. Mai, nella storia di Temptation Island era accaduto che una festa fosse interrotta per vedere un video e tanto è stato confermato anche dal conduttore, Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia anche lui senza parole: “Questa è la prima volta che accade”

Anche Filippo Bisciglia è rimasto sorpreso e ha commentato così ciò che è accaduto: “L’atmosfera viene interrotta all’improvviso da una chiamata nel Pinnettu totalmente inaspettata…Lo stato d’animo di tutti i fidanzati è cambiato completamente perchè ovviamente non sanno a chi sono destinate le incredibili immagini che stanno per arrivare…”.

Il video era per Manuel che ha visto quanto la sua fidanzata abbia perso la pazienza e per questo si è avvicinata molto al tentatore.

Manuel, dopo aver visto il video, ha detto: “Mi sta dando fastidio, poi mi fa passare come il tipo che le ha fatto mancare tante cose…”.

Poi, poiché Francesca non è stata chiamata al falò è rimasta molto sorpresa e ha detto: “Ma veramente? Non me l’aspettavo…Non so davvero che dire perchè non me l’aspettavo…Non so che pensare…Ero convita di vedere 2/3 video suoi…Per tanto tempo mi sono sentita sbagliata…”.

Invece, Manuel l’ha presa così: “Nei video che ho visto precedentemente l’ho vista diversa, sta iniziando ad aprirsi…Io sto facendo un percorso su me stesso e ho ritrovato tanta forza…Adesso voglio ancora essere libero…”.