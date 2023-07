Alessandro Cecchi Paone stoccata al veleno contro Temptation Island: “Che tipo di programma è”

0 SHARES Condividi Tweet

Un telespettatore e lettore di Nuovo tv scrive una mail ad Alessandro Cecchi Paone parlando benissimo del programma Temptation Island. Ecco la replica del conduttore.

Continua il grande successo di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia e giunto alla quarta puntata. Il programma sta ottenendo un grande successo anche in termini di ascolti, e sono sempre di più i telespettatori che esprimono il loro parere sui concorrenti e sulle dinamiche che si sono venute a creare nei due villaggi. Uno tra tutti, un telespettatore e lettore del settimanale Nuovo tv che ha scritto una mail indirizzata alla rubrica tenuta e curata da Alessandro Cecchi Paone. Ma cosa ha scritto il lettore in questione e qual è stata la reazione del noto conduttore?

Temptation Island, continua il grande successo del programma di Canale 5

Temptation Island è il programma dell’estate 2023. Dopo una pausa durata un paio di anni per via della diffusione della pandemia da Covid, Filippo Bisciglia è tornato in tv con il programma Temptation Island firmato Fascino, che sta ottenendo un grandissimo successo. Il programma, giunto alla quarta puntata, ha davvero ammaliato il pubblico di Canale 5 che non si perdono un appuntamento con Filippo ed i vari concorrenti. In molti commentano sui social le varie dinamiche, soprattutto durante la messa in onda delle puntate, dando i loro pareri e giudizi.

Un telespettatore esprime il suo parere sul programma

Nelle scorse ore a parlare è stato un telespettatore e lettore che ha scritto sul magazine Nuovo, nella rubrica che è curata da Alessandro Cecchi Paone. Il telespettatore ha scritto di aver visto tutte le puntate del programma di Canale 5 e di aver addirittura pensato di parteciparvi insieme alla fidanzata, salvo poi ritornare sui suoi passi, sicuro di starci male qualora dovesse vedere la sua fidanzata molto vicina ad un tentatore.“L’idea, però, mi stuzzica…Credo che ci vorrebbe un Temptation Island per tutto l’anno…”, ha scritto il lettore.

La replica del conduttore Alessandro Cecchi Paone

Non è tardata ad arrivare la risposta da parte di Alessandro Cecchi Paone.“Mi lasci però dire che qualcosa non torna nel suo entusiasmo per un format che semina mine sul cammino delle coppie…”, ha replicato il noto conduttore e divulgatore scientifico.“Lei ammette che, se tradito, proverebbe un grande dolore…E allora perchè godere per il dolore altrui?”, ha aggiunto l’ex naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei famosi, convinto che l’amore va sempre e comunque tutelato e mai messo di fronte a degli ostacoli, come quelli che può mettere davanti un programma come Temptation Island. Non sono mancati i complimenti per Filippo, il conduttore del programma che a partire dal 2024 andrà in onda anche in inverno.