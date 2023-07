Alberto Matano lanciata la bomba, il sabato si scontrerà con Silvia Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano per qualche tempo andrà in onda anche di sabato pomeriggio al posto di Italia sì. E’ questa la decisione presa dai vertici Rai.

In casa Rai è in atto una vera rivoluzione ormai da diversi mesi, ma che interesserà per lo più la prossima stagione televisiva. Alla presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta nei giorni scorsi, sono state annunciate diverse novità, con tanti addii e programmi cancellati. Una delle trasmissioni che sicuramente tornerà è quella del pomeriggio di Rai 1, condotta da Alberto Matano. Stiamo parlando de La vita in diretta, il programma che piace tanto al pubblico italiano e che potrebbe far compagnia ai telespettatori anche di sabato. E’ questa la novità dell’ultimo minuto. Ma come stanno davvero le cose?

Alberto Matano in onda anche il sabato con La vita in diretta

Alberto Matano, il conduttore tanto amato dagli italiani e da diversi anni al timone della trasmissione La vita in diretta, al momento si trova in vacanza insieme al marito. I due sono stati fotografati proprio alcuni giorni fa in Sicilia, molto felici, spensierati e innamorati. Ad ogni modo, sono davvero le ultime settimane per Alberto, visto che lunedì 11 settembre tornerà al lavoro e dovrà far fronte ad alcune novità molto interessanti.

La novità di casa Rai, che fine farà Marco Liorni?

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, Matano andrà in onda anche il sabato pomeriggio, in sostituzione del programma Italia Si, condotto da Marco Liorni. Non sarà sempre così, nel senso che questa sostituzione dovrebbe durare al massimo qualche settimana. Il motivo? Poichè Marco Liorni va in onda tutta l’estate con il programma Reazione a Catena, la Rai avrebbe deciso di dare al conduttore la possibilità di potersi riposare un pò prima di tornare il weekend con Italia si.

Matano contro Verissimo, chi vincerà in termini di ascolti?

Matano quindi, per qualche settimana andrà in onda 6 giorni su 7 con La vita in diretta e proprio il sabato andrà a scontrarsi con Verissimo, il programma che vede al timone Silvia Toffanin che da anni accoglie ottimi consensi. Insomma, riuscirà Matano a lottare e vincere contro la concorrenza spietata del sabato pomeriggio?