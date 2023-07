Alberto Matano insieme al marito Riccardo, il settimanale Chi svela dove sono

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, evento speciale con il marito Riccardo. Ecco dove si trova al momento il conduttore.

Alberto Matano lo scorso anno è convolato a nozze con il marito Riccardo e insieme stanno vivendo una bellissima storia d’amore. Conclusa la sua stagione con La vita in diretta, adesso il conduttore si trova in vacanza in Sicilia proprio insieme al marito. Nel dettaglio i due si trovano a Pantelleria dove stanno festeggiando un grande traguardo. Di cosa si tratta?

Alberto Matano in vacanza con il marito Riccardo Mannino

Alberto Matano ed il marito Riccardo Mannino si trovano in Sicilia e nel dettaglio a Pantelleria, dove stanno trascorrendo qualche giorno di relax e di vacanza. Dopo una stagione piuttosto impegnativa con La vita in diretta, il conduttore adesso sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla sua dolce metà, festeggiando un traguardo molto speciale.

Il conduttore in Sicilia con il marito Riccardo festeggiando un traguardo speciale

A fotografare i due è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che ha immortalato Alberto ed il suo compagno al mare, al sole e relax. Il conduttore ha scelto per le sue vacanze siciliane, un resort di lusso dove poter ricaricare le batterie in attesa di tornare con la prossima stagione televisiva. Alberto tornerà in tv il prossimo 11 settembre su Rai 1 con una nuova stagione de La vita in diretta. Qualche mese fa aveva fatto intendere che quella in corso sarebbe stata l’ultima edizione de La vita in diretta da lui condotta, ma poi è arrivata l’ufficialità e Alberto sarà ancora al timone del programma pomeridiano di Rai 1 e si scontrerà con Myrta Merlino che sarà alla conduzione di Pomeriggio 5.

La prossima stagione televisiva di Alberto

Inoltre, Matano sarà anche nella giuria di Ballando con le stelle, così come è avvenuto negli ultimi anni.

Ad ogni modo, il conduttore ha anche allarmato il pubblico per la prossima stagione, dicendo “Non so cosa farò dopo la prossima La vita in diretta ma spero di poter incontrare dei colleghi incredibili come questi che ho adesso” . Questo il messaggio di Matano ai telespettatori.