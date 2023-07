Alessandra Mastronardi pubblica le foto delle nozze, Elena Sofia Ricci commenta, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Mastronardi pubblica le foto delle nozze con Gianpaolo Sannino ed è subito pieno di like. Non passa inosservato il commento della collega.

Alessandra Mastronardi nei giorni scorsi è convolata a nozze con Gianpoalo Sannino. I due si sono sposati lo scorso weekend ed è stato per loro il coronamento della loro storia d’amore bellissima che dura da diversi anni. Lei è una nota attrice, famosa per diverse fiction che hanno avuto un grandissimo successo, lui è un odontoiatra. Si sono conosciuti 17 anni fa e dopo essere stati lontani per diversi anni, si sono ritrovati e si sono scoperti tanto innamorati. Nelle scorse ore l’attrice ha pubblicato diversi scatti, commentati da semplici fan ed anche da una famosa collega.

Alessandra Mastronardi convolata a nozze con Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi, famosa attrice italiana è convolata a nozze lo scorso weekend con Gianpaolo Sannino. I due, come già anticipato, si sono conosciuti 17anni fa, sono stati lontani per diversi anni e poi ritrovandosi hanno capito che il loro sentimento non si era affievolito. Così, i due sono convolati a nozze lo scorso weekend, con una cerimonia religiosa che è stata celebrata ad Anacapri alla presenza di ben 150 invitati. Una festa bellissima, emozionante e speciale, della quale sui social si è potuto intravedere qualcosa, grazie a degli scatti che sono stati pubblicati dalla stessa Alessandra.

Le foto di Alessandra, la dolce didascalia e la dedica al marito

Proprio nelle scorse ore l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram alcune immagini relative alla cerimonia, che inevitabilmente hanno fatto il pieno di like. “L’amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te“, ha scritto Alessandra nella didascalia a completo delle foto. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, soprattutto da parte di amici e colleghi.

Il commento di Elena Sofia Ricci

Non è passato inosservato il messaggio dell’attrice Elena Sofia Ricci che per diversi anni ha condiviso con la Mastronardi il set de I Cesaroni. “Oddio ma che davvero? Ora va a finire che divento pure nonna. Auguri amore”, ha scritto l’attrice, riferendosi al fatto che proprio nella fiction lei era la madre di Alessandra. Le foto della Mastronardi hanno ottenuto il pieno di like.