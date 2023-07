Ornella Muti smentisce la sua presenza al Gf vip “Faccio l’artista non il trash”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti sarà presente alla prossima edizione del Gf vip come concorrente? L’indiscrezione impazza sui social.

La macchina operativa del Grande fratello è già all’opera e si sta iniziando a delineare il cast della prossima edizione del reality che sarà come sempre condotta da Alfonso Signorini. Ebbene, iniziano già a trapelare dei nomi riguardo i concorrenti della prossima edizione del Gf vip, e uno di questi è quello di Ornella Muti. La replica dell’attrice non si è fatta attendere e soprattutto non ha lasciato alcun dubbio. Ma vediamo cosa ha dichiarato la Muti.

Ornella Muti nel cast della prossima edizione del Grande fratello vip?

Ornella Muti, nota attrice italiana è stata in qualche modo affiancata al reality di Canale 5. Stiamo parlando del Grande fratello vip, il reality di Alfonso Signorini che tornerà a settembre con tantissime novità. In queste ore si è diffusa un’indiscrezione secondo la quale Ornella Muti potrebbe essere la prossima gieffina. Ornella varcherà davvero la porta rossa tanto famosa ed ambita in Italia?

L’attrice e le parole sull’Isola dei famosi

La mamma di Naike Rivelli ha recentemente parlato proprio dei reality dicendo di non apprezzare questo tipo di programmi come l’Isola dei famosi.«Mi offrono cose orribili come L’isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono? Perché se vai poi sull’isola alla fine vieni distrutto. Si è vero ci sono soldi di mezzo, ma non amo fare scelte che non siano nella mia linea di pensiero e io non sono fatta per queste cose e preferisco così stare a casa». Detto questo, risulta davvero difficile pensare che l’attrice abbia accettato di far parte della prossima edizione del reality ed effettivamente è arrivata la smentita da parte della stessa attrice.

La dura smentita di Ornella Muti

Ornella Muti, oggi 68enne e una tra le attrice italiane più amate di sempre ha detto che non sarà al Gf vip il prossimo anno. Contattata dal’Adnkronos, l’attrice ha smentito questa possibilità di vederla all’interno del programma di Alfonso Signorini.«Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del ‘Gf Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash». Queste le parole della conduttrice che di certo non ha lasciato spazio all’immaginazione ed ha tolto ogni dubbio. «Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”, ha aggiunto ancora Ornella.