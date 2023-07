Vanessa Incontrada, è tornato l’amore con il padre di suo figlio, la dichiarazione che fa a Diletta Leotta non lascia dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada è andata ospite da Diletta Leotta nel suo podcast e, in quell’occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno confermato il ritorno di fiamma con il suo compagno e padre di suo figlio, Rossano. Vediamo cosa ha detto in confidenza a Diletta Leotta da cui, inequivocabilmente, si evince che i due sono ancora insieme.

Vanessa Incontrada a Diletta Leotta: “Io e Rossano Laurini siamo insieme da 15 anni”

Vanessa Incontrada è andata ospite da Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante e, in quell’occasione ha parlato molto di sè stessa rivelando di essere ancora insieme al suo compagno Rossano Laurini nonostante le voci di una rottura si erano susseguite. Ma la Incontrada, che fino ad ora non aveva mai confermato né smentito la rottura, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto capire che la coppia ancora esiste. Infatti, la Incontrada ha detto: “Ho sempre avuto un forte istinto materno. Ho conosciuto mio marito ad agosto e a novembre ero incinta. Abbiamo deciso e alla prima è successa. Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto averne un altro, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”.

Quindi, non solo ha confermato di stare insieme al suo compagno, ma anche che potrebbe avere in cantiere un progetto di un nuovo figlio.

Vanessa Incontrada parla della sua prima gravidanza

Poi, la showgirl ha parlato anche della sua prima gravidanza e ha detto: “Ero molto frastornata, per quanto fosse una cosa che desideravamo entrambi ho fatto due test di gravidanza perché non ci credevo”. Ha poi anche ricordato che ad un mese dal parto ha ricominciato a lavorare e, a questo proposito, ha rivelato: “Ad oggi non so se lo rifarei, mi prenderei più tempo per lui”. E di suo figlio, Isal di 15 anni ha detto: “Sento di essere per lui un punto di riferimento per tante cose. A volte mi dà consigli, è molto protettivo, anche se non lo fa vedere”.