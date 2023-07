Chiara Ferragni dopo la bufera che l’ha investita torna sui social: “Sono pronta a fare la mia parte per la Sicilia” ma il web non la perdona

0 SHARES Condividi Tweet

In seguito agli incendi che hanno colpito la regione, molti fan siciliani si sono sentiti offesi e hanno criticato la sua apparente mancanza di sensibilità verso la situazione disastrosa.

La scintilla è stata innescata quando Chiara, pochi giorni prima degli incendi, ha condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraevano in vacanza con amici a bordo di un catamarano, accompagnate dalla didascalia “A good Monday“. La pubblicazione è stata oggetto di critiche, poiché molti fan hanno ritenuto inopportuno elogiare una giornata come buona, quando il giorno successivo avrebbe portato distruzione e sofferenza a causa degli incendi che hanno colpito la Sicilia.

Il web travolge Chiara in una bufera

Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere, con commenti forti che hanno richiesto la rimozione del post e hanno accusato Chiara di mancanza di empatia e distacco dalla realtà: «No Chiara non c’è niente di ‘good’ in Sicilia oggi. La NOSTRA terra sta bruciando. E sinceramente ci serve a poco la storia in cui tu dici di amarla». Anche il marito di Chiara, Fedez, ha cercato di difenderla su Twitter, ma il suo intervento ha sollevato ancora più polemiche e odio gratuito da parte di alcuni utenti sensibili.

In seguito a questa situazione, Chiara Ferragni ha deciso di affrontare direttamente le critiche e di rispondere ai suoi detrattori. In una serie di storie pubblicate su Instagram, ha chiarito che il post su “A good Monday” era stato condiviso la sera prima degli incendi e che all’epoca non vi era ancora alcuna emergenza riguardante gli incendi in corso. Ha sottolineato che il problema attuale è molto più grande di ciò che può essere rappresentato da un suo post e ha riconosciuto la devastazione che la terra siciliana sta subendo.

Nel tentativo di dimostrare la sua solidarietà e intenzione di aiutare, Chiara ha scritto che, se le istituzioni avessero bisogno del suo supporto, sarebbe pronta a fare la sua parte: «Il post di un lunedì piacevole è stato pubblicato la sera prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post». Poi ha voluto precisare: «Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi”.

E poi ha continuato: “Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato risposta, ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo io sono qui, per fare la mia parte».

La reazione del popolo del web

Nonostante il suo tentativo di rispondere alle critiche in modo responsabile, i fan non sembrano aver accolto bene la sua risposta. Alcuni l’hanno accusata di non essere sufficientemente empatica e di non aver chiesto scusa per la sua mancanza di sensibilità: «Non ha neanche chiesto scusa per essere così poco empatica, noi stiamo vivendo un inferno».