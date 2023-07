I Maneskin, Damiano una furia contro i follower: “Vi dico io come stanno le cose”

0 SHARES Condividi Tweet

Il 24 luglio scorso, i Maneskin hanno regalato una performance indimenticabile sul palco di San Siro, incendiando letteralmente l’atmosfera con la loro musica travolgente. Dopo il successo dei concerti sold out all’Olimpico di Roma e la data zero a Trieste, la band romana ha entusiasmato i fan milanesi nella prima delle due tappe che segneranno l’inizio del loro attesissimo tour mondiale, in programma a partire dal 3 settembre in Germania. Purtroppo, gli appassionati italiani dovranno aspettare almeno fino all’anno successivo per rivedere la band esibirsi nel Bel Paese.

Durante il concerto Damiano ha sputato sul palco

La serata è stata caratterizzata da un intenso diluvio, ma nemmeno la pioggia ha potuto fermare l’energia contagiosa dei Maneskin e la passione dei loro sostenitori. Durante il concerto, però, si è verificato un episodio inaspettato che ha scatenato polemiche e discussioni.

Il frontman della band, Damiano David, si è rivolto al pubblico con una sfuriata contro i presunti commenti negativi su TikTok riguardo a un episodio precedente. Il cantante ha affermato di aver sputato sul palco, precisando che il gesto non era rivolto al pubblico stesso ma era scaturito da un forte colpo di tosse. Damiano ha poi proseguito con il concerto, senza ulteriori interruzioni.

Questo incidente ha immediatamente richiamato alla memoria uno scandalo simile accaduto in passato, a causa del quale il cantante fu oggetto di forti critiche e polemiche. Questa volta, però, ha cercato di mettere subito le cose in chiaro, aggiungendo un messaggio sui social media per chiarire che lo sputo era stato indirizzato solo al palco, non al pubblico.

Le reazioni dei fan

L’accaduto ha diviso i fan della band, generando opinioni contrastanti riguardo alla reazione di Damiano David. Alcuni sostenitori hanno difeso il cantante, considerando il gesto un momento di sincerità e rabbia spontanea, mentre altri lo hanno criticato per non aver gestito la situazione con maggiore compostezza nei confronti dei suoi affezionati fan.

Tuttavia, è importante notare che episodi simili sono accaduti nel mondo dell’intrattenimento in passato, con molti artisti di fama mondiale che si sono lasciati andare a scenette simili sul palco, sperimentando gesti provocatori o comportamenti estroversi. È un aspetto che caratterizza il mondo dello spettacolo e che suscita reazioni diverse in base ai punti di vista dei fan e dei critici.

Oltre alle controversie, la serata è stata caratterizzata principalmente dalla potenza e dall’entusiasmo della musica dei Maneskin. La scaletta del concerto è stata una miscela perfetta dei loro tre album, includendo brani come “Gossip”, “Baby Said” e “Don’t Wanna Sleep”. Il momento culminante è stato raggiunto durante “Kool Kids”, quando numerosi fan sono stati invitati sul palco per ballare e condividere l’esperienza con i loro idoli.

La band ha saputo coinvolgere il pubblico con grande energia, alternando ritmi scatenati con ballate toccanti come “The Loneliest” e “Timezone“. Verso la fine del concerto, hanno voluto omaggiare le proprie radici italiane eseguendo brani come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline”, una versione acustica di “Torna a casa” e “Vent’anni“, ma anche la celebre “Zitti e Buoni” che li ha portati alla vittoria del Festival di Sanremo.

Nonostante l’incidente controverso, la band ha dimostrato ancora una volta di possedere un talento innato per coinvolgere il pubblico e regalare emozioni uniche durante le loro performance.

Adesso, i fan sono in trepidante attesa del loro tour mondiale che porterà la band in giro per il mondo, rappresentando un momento cruciale nella loro carriera e una straordinaria opportunità di condividere la loro arte con un pubblico internazionale sempre più vasto. Il talento dei Maneskin non conosce confini, e sarà emozionante vedere quali nuovi traguardi raggiungeranno nel loro cammino artistico.