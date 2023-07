Federico Quaranta al veleno contro Beppe Convertini: “Ignobile, hanno tolto il posto a me per darlo a lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Quaranta è ancora presente sul piccolo schermo conducendo programmi simili, ma non può fare a meno di esprimere amarezza riguardo al suo passato nel popolare show.

Le pagine di Nuovo Tv hanno ospitato le parole di Quaranta, che ricorda ancora con rammarico il momento in cui è stato rimpiazzato da Beppe Convertini come conduttore di “Linea Verde“. Secondo Quaranta, l’intera situazione fu gestita in modo scorretto, e lo stesso Convertini avrebbe ricevuto il posto in modo poco corretto.

Le parole di Federico Quaranta su Beppe Convertini

Federico Quaranta ha detto così a proposito della sostituzione sua con Beppe Convertini: “Mi hanno lasciato a casa in modo ignobile” e poi, come se non bastasse, ha aggiunto: “così come in modo ignobile lui ha ricevuto quel posto all’epoca” Oggi, tuttavia, Federico Quaranta può festeggiare poiché otterrà una promozione in prima serata con il suo nuovo programma “Il Provinciale” su Rai3. Dopo aver trascorso molti anni alla Rai, mostrando la bellezza dell’Italia e dei suoi prodotti enogastronomici, Quaranta è emozionato e soddisfatto di questa nuova opportunità.

Il nuovo impegno di Federico Quaranta: “Il provinciale”

“Il Provinciale” lo vedrà viaggiare per l’Italia, raccontando storie affascinanti con il supporto del suo cane Kumash. Non si stancherà mai di promuovere il nostro Paese, ricco di bellezza senza tempo, che affascina e incanta chiunque vi metta piede.

Oltre a “Il Provinciale“, Federico Quaranta continuerà a intrattenere il pubblico con gli spin-off di “Linea Verde”. In “Tipico” si concentrerà sulle filiere più sostenibili e virtuose del territorio, promuovendo il Made in Italy agroalimentare. Con “Start” offrirà un viaggio nel mondo dell’artigianato italiano e con “Bike” racconterà l’Italia dal punto di vista di chi ama esplorarla in bicicletta, un mezzo di trasporto green e sostenibile.

Tuttavia, per Quaranta, le vacanze saranno un lusso raro, poiché il suo impegno professionale lo tiene occupato. Nonostante ciò, desidera dedicare momenti unici a sua figlia Petra, dimostrando quanto sia importante per lui il tempo trascorso insieme.

Federico Quaranta dimostra, ancora una volta, la sua passione e dedizione nel raccontare l’Italia e i suoi tesori, portando avanti il suo percorso televisivo con entusiasmo e autentico amore per il nostro Paese. Con il suo talento di conduttore e la sua capacità di trasmettere emozioni, siamo certi che “Il Provinciale” e gli altri programmi lo vedranno brillare ancora una volta sullo schermo televisivo.