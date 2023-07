Shakira, durante la registrazione del nuovo video musicale “Copa Vacía”, un ratto la attacca, la reazione della cantante

0 SHARES Condividi Tweet

La registrazione del nuovo video “Copa Vacìa” è stata molto turbolenta.

Innanzitutto, si è verificata una rottura dell’acquario utilizzato per alcune scene del video, causando un’inondazione improvvisa sul set. La situazione è diventata così critica che Shakira ha avuto difficoltà a uscire dalla location, poiché indossava una coda da sirena che le impediva di camminare liberamente. Il team di produzione ha dovuto intervenire con una gru per portarla in salvo e metterla al riparo.

In un’intervista, Shakira ha raccontato l’esperienza, sottolineando che non è stata una situazione facile da gestire. Tuttavia, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e la cantante ha potuto concludere le riprese del video senza ulteriori intoppi.

Il successo del singolo “Music Session 53″ ha stupito Shakira, poiché non si aspettava una risposta così immediata e calorosa dal pubblico. Nonostante il suo team le suggerisse di apportare modifiche al testo della canzone, la cantante ha rimarcato la sua libertà di espressione artistica e ha scelto di mantenere la sua visione originale, rifiutandosi di negoziare la sua identità artistica.

Un grosso ratto ha attaccato Shakira durante le riprese del video

Tuttavia, uno dei momenti più sorprendenti sul set è stato quando un grosso ratto è entrato in scena avvicinandosi a Shakira. Nel video pubblicato dalla stessa cantante, si può vedere il curioso incontro tra lei e il roditore. Con il suo solito umorismo, Shakira ha commentato ironicamente la situazione, definendo l’episodio come un “crossover” tra il famoso film “Ratatouille” e la celebre fiaba “La Sirenetta”.

Questo evento inaspettato ha aggiunto un tocco di avventura e leggerezza alle riprese del video, dimostrando che Shakira sa affrontare anche le situazioni impreviste con il suo spirito positivo e il suo carattere solare.

Nonostante le sfide e le sorprese sul set, il video musicale di “Copa Vacía” promette di essere un’opera unica e coinvolgente, all’altezza delle aspettative dei fan di Shakira. Con una carriera così ricca di successi e innovazioni, non c’è dubbio che Shakira continuerà a stupire e ispirare il suo pubblico, dimostrando che la sua libertà di espressione è un prezioso dono a cui non intende rinunciare.

Di seguito la traduzione di Copa Vacía.

“Vedi? Così

Di questo passo non posso andare avanti

Non so cos’altro fare

Per ottenere di più da te

Perché non vuoi quando voglio io?

Sei più freddo di gennaio

Chiedo calore e tu non mi dai altro che ghiaccio, oh, oh

Ho avuto sete di te per tanto tempo, non so perché

Mi è rimasta la voglia di saperne di più e la voglia di bere da una tazza vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Ho avuto sete di più e ho voluto bere da una tazza vuota,

Sei sempre occupato con così tanti affari

Ti farebbe bene, amore mio, un po’ di svago

Rilassati qui, sul divano, e dammi la tua attenzione

Non c’è bisogno di essere un poeta per addolcire il mio orecchio

Metti giù il telefono, usa la tua mano con me

So che sei sexy, ma io sono più sexy di te

Oh

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Sono rimasto a desiderare di più e a voler bere da una tazza vuota, ah

I tuoi baci sono come acqua salata

Bevo e niente mi calma

Ti aspetto e mi deludi

E non funziona così

Ma tu non vuoi quando voglio io

Sei più freddo di gennaio

Io ti do calore, ma tu sei sempre ghiaccio, oh-oh, oh-oh

È da un po’ di tempo che ho sete di te, non so perché

Ho voluto di più e ho voluto bere da una tazza vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Sono rimasta a desiderare di più e a voler bere da una tazza vuota”.