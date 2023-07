Federica Pellegrini furiosa contro Signorini per le voci sulla gravidanza  

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini si è finalmente espressa riguardo alle voci sulla sua presunta gravidanza, che circolano da giorni. Dopo le indiscrezioni riportate da Dagospia e confermate da Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini, la campionessa di nuoto ha rotto il silenzio in un’intervista esclusiva con il quotidiano La Repubblica.

La notizia della gravidanza

La notizia della gravidanza ha scatenato un ampio dibattito sui media e sui social network, ma l’atleta si è mostrata indignata per il modo in cui è stata diffusa l’indiscrezione. In particolare, ha criticato il fatto che le voci si siano concentrate sulla sua fisicità, dichiarando di non tollerare tale approccio.

Federica Pellegrini non ha confermato né smentito direttamente la notizia, lasciando spazio a ulteriori speculazioni. Tuttavia, il suo disappunto per il trattamento riservatole da Chi Magazine sembra suggerire che ci possa essere del vero nelle voci sulla sua gravidanza.

La discussione si è poi focalizzata sulla decisione di non rendere pubblica la notizia, se fosse veramente incinta. La risposta sembra ovvia: la campionessa potrebbe essere intenzionata a superare il periodo iniziale, delicato e riservato, prima di annunciare ufficialmente la gioiosa notizia del lieto evento.

Un caso analogo si è verificato in passato con Aurora Ramazzotti, figlia dei noti personaggi dello spettacolo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Anche in quel caso, Chi Magazine aveva reso pubblica la gravidanza prima del termine dei tre mesi di gestazione, suscitando disagio e polemiche. Solo successivamente, quando Aurora ufficializzò la gravidanza, fu chiaro che il settimanale aveva agito in modo inopportuno.

Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente per l’accaduto, ammettendo di non essere a conoscenza del momento delicato che la giovane influencer stava vivendo.

Federica Pellegrini ha difeso il proprio diritto a vivere questo momento lontano da speculazioni e indiscrezioni, lasciando intendere che la verità potrebbe emergere solo al momento opportuno.