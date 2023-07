Temptation Winter, fuori Filippo Bisciglia, al timone arriva Lorella Cuccarini

0 SHARES Condividi Tweet

Temptation Winter è la versione invernale del famoso reality delle tentazioni estive, ambientato in una suggestiva location montana. Sebbene la trasmissione sia stata annunciata da Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti del Biscione, è opportuno usare il condizionale poiché bisognerà capire se riuscirà a concretizzarsi. Tuttavia, sembra che ci siano intenzioni positive e buone probabilità che il programma veda la luce. Ma chi sarà il conduttore o la conduttrice alla guida di questo nuovo show?

Alla conduzione forse Lorella Cuccarini

Secondo quanto riportato da Dagospia, Filippo Bisciglia dovrebbe continuare a condurre soltanto la versione estiva di Temptation Island, quella classica del reality. Per l’edizione invernale, invece, si è fatto il nome di un volto molto amato da Maria De Filippi, la produttrice del programma tramite la sua società Fascino PGT. Stiamo parlando di Lorella Cuccarini, la nota insegnante di Amici. Pare che la Cuccarini sia in pole position per prendere le redini dello show, ma tutto dipenderà dalla volontà della rete ammiraglia del Biscione di realizzare questa nuova versione.

L’indiscrezione riguardante Lorella Cuccarini sembra fondata e ben motivata. Di recente, la conduttrice ha rivelato di aver ricevuto un’importante offerta dalla Rai per sostituire Serena Bortone. Tuttavia, ha gentilmente declinato l’offerta, poiché si sente bene dove si trova attualmente, cioè ad Amici. Inoltre, ha sottolineato più volte il forte legame professionale, di stima e rispetto che la unisce a Maria De Filippi. Pertanto, se quest’ultima dovesse proporle Temptation Winter, è difficile immaginare che la Cuccarini possa dire di no. Inoltre, il fatto che il reality sia registrato e non richieda troppo tempo per le riprese potrebbe permetterle di conciliare al meglio gli impegni.

Non si hanno ancora certezze

La prossima stagione televisiva si preannuncia intrigante con l’arrivo di Temptation Winter anche se ci sono ancora molti dubbi su chi condurrà. Sempre più probabile ma senza certezze, il nome di Lorella Cuccarini, una figura molto amata dal pubblico e con una lunga e proficua collaborazione con Maria De Filippi. Non ci resta che attendere conferme ufficiali dalla rete per scoprire chi sarà il volto che ci accompagnerà in questa avventura invernale all’insegna delle tentazioni e delle emozioni.