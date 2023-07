Le scelte ufficiali della Rai: addio a Saviano, conferme per Giletti e Fiorello

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma di Roberto Saviano, “Insider, faccia a faccia col crimine”, nonostante le quattro puntate fossero già state registrate e destinate a Rai Tre, non vedrà mai la luce. La notizia è stata confermata dallo stesso amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio, il quale ha sottolineato che si tratta di una scelta aziendale, non politica.

Le motivazioni dietro questa decisione

Le motivazioni dietro questa decisione sembrano essere legate ad alcune recenti affermazioni di Saviano riguardanti il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che lo ha definito “Ministro della Malavita”. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la Rai avrebbe considerato il linguaggio usato dal giornalista non compatibile con il Codice etico che ispira il servizio pubblico.

Questo episodio segue la rimozione di Filippo Facci, che è stato licenziato a causa di alcune frasi infelici sul caso di La Russa Jr, e ora tocca a Saviano, che è considerato più vicino agli ambienti di sinistra. La Rai sembra voler mantenere una linea di parità, non volendo far percepire alcun “regolamento di conti”. Gli alti vertici di Viale Mazzini hanno motivato l’allontanamento di entrambi i giornalisti, non basandosi solo sulle vicende politiche ma anche sul fatto che entrambi abbiano utilizzato toni non consoni a ciò che la Tv di Stato cerca di promuovere.

Le sorti di Massimo Giletti e di Fiorello

Nell’intervista a Il Messaggero, Roberto Sergio ha affrontato anche le partenze di Fabio Fazio, che si è trasferito su Nove con “Che Tempo Che Fa“, e Bianca Berlinguer, transitata a Mediaset. Secondo l’AD Rai, queste sono state scelte personali che li hanno portati altrove.

C’è inoltre interesse nel possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai, previsto per l’inizio del 2024, poiché il giornalista è ancora sotto contratto con La7 per qualche mese. Roberto Sergio ha dichiarato che valuteranno il reciproco interesse quando Giletti sarà nuovamente sul mercato, lasciando aperta la possibilità di un ritorno del giornalista torinese in Rai.

Infine, è stata affrontata la questione riguardante il programma di Fiorello, “Viva Rai2!”, alla ricerca di una nuova location. Secondo Sergio, si sta lavorando per trovare una collocazione alternativa allo show, e si è parlato dell’opzione Foro Italico come possibile soluzione, anche se ancora da confermare. Tuttavia, sembra probabile che una soluzione verrà trovata e che Fiorello tornerà presto in onda.