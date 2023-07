Chiara Ferragni difende Fedez, mai vista così fuori di sé contro gli haters

0 SHARES Condividi Tweet

L’attenzione si è concentrata su un commento ostile e velenoso rivolto a Fedez, suo marito, riguardante la sua precedente battaglia contro il tumore.

Inizialmente, la controversia aveva riguardato il silenzio iniziale di Chiara Ferragni riguardo agli incendi che hanno devastato la Sicilia. In vacanza a Salina, un’isola delle Eolie, nei giorni più difficili di questa impressionante estate di estremi fenomeni climatici, l’imprenditrice aveva postato su Instagram un messaggio di speranza per la popolazione siciliana. Tuttavia, l’attenzione si è spostata verso una vicenda ancora più sconcertante.

Il tweet contro Fedez

Un utente di Twitter, in un commento scellerato, ha espresso un desiderio crudele riguardo a Fedez e il suo passato con il tumore: “Comunque pure la società della gentilezza in cui ci stiamo trasformato ha fatto i suoi danni. Se io scrivo “spero che Fedez al prossimo tumore crepi” bannano me, no che ci si rende conto che se i supericchi incominciassero a crepare, incomincerebbe a diminuire l’inquinamento”. Un’osservazione inaccettabile e offensiva, che ha suscitato grande rabbia e disapprovazione.

La replica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, con una risposta decisa, ha sottolineato l’inadeguatezza di tali messaggi negativi e di odio online: “Per il resto, Twitter continua a fare schifo,. Condividendo lo screenshot del commento velenoso, l’imprenditrice ha dichiarato che Twitter continua a fare schifo, rifiutandosi di dare spazio a discorsi così ingiuriosi. Questo messaggio è seguito da un altro in cui ha ribadito la sua disponibilità ad aiutare le istituzioni siciliane in caso di bisogno, dimostrando la sua volontà di essere di supporto e di agire positivamente.

L’episodio ha sollevato nuovamente la questione dell’odio e dell’intolleranza presenti sui social media. Chiara Ferragni, con la sua platea di oltre 25 milioni di follower, è diventata un punto di riferimento nel mondo digitale, e il suo impegno contro le forme di cattiveria online è lodevole. Questo incidente è solo uno dei tanti esempi di come il web possa essere un luogo in cui si propagano discorsi distruttivi e dannosi.

Chiara Ferragni ha dimostrato, con la sua reazione, di essere un esempio positivo per contrastare l’odio e le forme di negatività nel mondo online. La sua posizione di rilievo nella sfera digitale le permette di sensibilizzare milioni di persone sull’importanza di costruire un ambiente virtuale più accogliente e coeso.

Chiara Ferragni ha reagito nell’unico modo corretto: ribadendo il suo impegno per un web più gentile e rispettoso.